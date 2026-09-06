Визит Виткоффа и Кушнера в Киев согласовали неделями: СМИ раскрыли детали

Виткофф и Кушнер / © Getty Images

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Первый визит спецпосланника президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев готовили в течение нескольких недель.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на должностных лиц, с дипломатическими усилиями вокруг войны России против Украины.

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По данным издания, переговоры по нынешней поездке Виткоффа и Кушнера в Москву и Киев продолжались неделями. Одним из условий безопасности миссии стал временный отказ сторон от ударов по столицам во время пребывания американских представителей в регионе.

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Особенность нынешнего визита состоит в том, что для обоих переговорщиков это будет первая поездка в Киев.

В то же время в Москву Виткофф и Кушнер уже приезжали несколько раз. Сам Виткофф, по данным NYT, встречался с российским диктатором Владимиром Путиным более шести раз.

В Украину американских представителей также приглашали раньше. NYT пишет о нескольких официальных приглашениях, однако до сих пор они так и не посещали Киев.

Еще в конце июля президент Владимир Зеленский сообщал, что ожидает Виткоффа и Кушнера после их многочисленных поездок в Россию. Тогда речь шла о возможном визите в течение двух недель, однако он не состоялся.

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Нынешнюю поездку тоже переносили и окончательно согласовывали только накануне. После трехчасовых переговоров с Путиным в Москве американские представители покинули Россию. Следующим пунктом их миссии должен стать Киев.

Напомним, что в Кремле заявили, что Виткофф и Кушнер после разговора с Путиным повезут его оценки в Киев

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