Виткофф и Кушнер после разговора с Путиным повезут его оценки в Киев

Кремль / © Associated Press

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Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер после трехчасовых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным должны отправиться в Киев.

В Кремле утверждают, что американские представители якобы пообещали учесть во время переговоров с украинской стороной оценки Путина о возможных путях урегулирования войны.

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Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщает Clash Report и российские пропагандистские издания.

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По словам Ушакова, переговоры продолжались около трех часов и проходили как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке за обедом. Представитель Кремля назвал разговор "содержательным, конструктивным, предельно откровенным и доверительным".

Российская сторона во время встречи повторила свои тезисы о ходе войны против Украины. В частности, в Кремле заявили о якобы "успехах" российской армии и выразили уверенность в достижении поставленных Москвой целей.

Ушаков также утверждает, что Виткофф и Кушнер должны использовать полученную от российской стороны информацию в ходе будущих контактов в Киеве. В то же время американские представители, по версии Кремля, сами изложили ряд соображений по поводу возможного завершения войны.

Отдельно российская сторона снова использовала пропагандистскую риторику в отношении Украины, в частности, пыталась привязать к переговорам собственные обвинения в адрес украинской власти.

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Помимо войны против Украины стороны обсуждали возможные отношения между Россией и США.

Напомним, ранее Bloomberg оценивал ожидания от переговоров Виткоффа и Кушнера в Москве как "чрезвычайно низкие". Собеседники издания отмечали, что предыдущие визиты американских представителей в Россию не дали результатов, а в Кремле не видят оснований полагать, что на этот раз Вашингтону удалось подготовить предложения, которые Москва готова принять.

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