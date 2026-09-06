В Запорожье уже шесть пострадавших после атаки дронов: тревога длится более двух часов

Запорожье

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В Запорожье количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников выросло до шести.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

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По его словам, красный уровень опасности из-за вражеских БПЛА непрерывно длится уже более двух часов. Позже она превратилась в желтый уровень опасности.

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Пострадавших зафиксировали на разных локациях города. Всем шестерым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие подробности последствий атаки уточняются.

Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.

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