ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
59
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье уже шесть пострадавших после атаки дронов: тревога длится более двух часов

Число пострадавших в результате атаки российских беспилотников на Запорожье возросло до шести, тогда как красный уровень опасности из-за БПЛА непрерывно длится уже более двух часов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Запорожье

Запорожье

В Запорожье количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников выросло до шести.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, красный уровень опасности из-за вражеских БПЛА непрерывно длится уже более двух часов. Позже она превратилась в желтый уровень опасности.

Пострадавших зафиксировали на разных локациях города. Всем шестерым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Другие подробности последствий атаки уточняются.

Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie