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В Запорожье уже шесть пострадавших после атаки дронов: тревога длится более двух часов
Число пострадавших в результате атаки российских беспилотников на Запорожье возросло до шести, тогда как красный уровень опасности из-за БПЛА непрерывно длится уже более двух часов.
В Запорожье количество пострадавших в результате атаки российских беспилотников выросло до шести.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, красный уровень опасности из-за вражеских БПЛА непрерывно длится уже более двух часов. Позже она превратилась в желтый уровень опасности.
Пострадавших зафиксировали на разных локациях города. Всем шестерым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Другие подробности последствий атаки уточняются.
Напомним, что ранее в Чугуеве Харьковской области в результате удара российского беспилотника по частному жилому дому погибла почти вся семья. Среди жертв российских террористов – 11-летний мальчик.