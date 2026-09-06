Віткофф і Кушнер після розмови з Путіним повезуть його оцінки до Києва — Кремль

Кремль / © Associated Press

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Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер після тригодинних переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним мають вирушити до Києва.

У Кремлі стверджують, що американські представники нібито пообіцяли врахувати під час переговорів з українською стороною оцінки Путіна щодо можливих шляхів врегулювання війни.

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Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє Clash Report та російські пропагандистичні видання.

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За словами Ушакова, переговори тривали близько трьох годин і відбувалися як за робочим столом, так і в неформальній обстановці за обідом. Представник Кремля назвав розмову "змістовною, конструктивною, гранично відвертою і довірливою".

Російська сторона під час зустрічі повторила власні тези про перебіг війни проти України. Зокрема, у Кремлі заявили про нібито "успіхи" російської армії та висловили впевненість у досягненні поставлених Москвою цілей.

Ушаков також стверджує, що Віткофф і Кушнер мають використати отриману від російської сторони інформацію під час майбутніх контактів у Києві. Водночас американські представники, за версією Кремля, самі виклали низку міркувань щодо можливого завершення війни.

Окремо російська сторона знову використала пропагандистську риторику щодо України, зокрема намагалася прив’язати до переговорів власні звинувачення на адресу української влади.

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Крім війни проти України, сторони обговорювали можливі відносини між Росією та США.

Нагадаємо, раніше Bloomberg оцінював очікування від переговорів Віткоффа і Кушнера в Москві як «надзвичайно низькі». Співрозмовники видання зазначали, що попередні візити американських представників до Росії не дали результатів, а в Кремлі не бачать підстав вважати, що цього разу Вашингтону вдалося підготувати пропозиції, які Москва готова прийняти.

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