Врачи дали ему несколько недель: смертельная болезнь маскировалась под обычную ангину

То, что казалось обычной ангиной, оказалось агрессивным раком крови / © Фото из открытых источников

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Британец Райан Уилсон обратился к врачам с сильной болью в горле. Мужчина был абсолютно уверен, что просто простудился и у него обычная ангина . Однако результаты анализов выявили критически низкий уровень клеток крови , что явилось подтверждением острой миелоидной лейкемии.

О невероятной истории борьбы и удивительном выздоровлении тяжелобольного пациента пишет The Mirror.

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Первый диагноз: ночная потливость и лимфома

За несколько лет до этого события мужчина уже сталкивался с онкологией, когда у него внезапно началось сильное ночное потоотделение. Врачи долгое время игнорировали его жалобы и списывали симптомы на коронавирус .

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Лишь после появления сильного кашля пациента госпитализировали для проведения биопсии, подтвердившей наличие лимфомы Годжкина . Тогда он прошел утомительные курсы химиотерапии и радиотерапии, которые помогли полностью преодолеть болезнь и войти в стадию ремиссии.

После успешного лечения Райан быстро вернулся к нормальной жизни, женился на своей любимой и дождался рождения дочери. Однако спокойный период длился совсем недолго, ведь новый агрессивный рак ударил по организму с еще большей силой.

Паллиативная помощь: несколько недель на жизнь

Для борьбы с острой миелоидной лейкемией врачи применили трансплантацию стволовых клеток, однако эта сложная процедура оказалась совершенно безуспешной. Медики констатировали полное отсутствие иммунной системы , перевели пациента на регулярные переливания крови и отправили домой умирать.

Британцу прямо сообщили, что ему осталось жить считанные недели , поэтому это время следует посвятить прощанию с собственной семьей. Но организм не сдавался, и потом супруга уговорила онкологов дать разрешение на проведение второй, очень рискованной пересадки клеток.

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Удивительное исцеление: жизнь после второй трансплантации

К удивлению врачей, вторая попытка трансплантации оказалась крайне успешной, и мужчина смог снова достичь стабильной ремиссии . Хотя сейчас он страдает аваскулярным некрозом и нуждается в замене суставов, его главная битва при жизни увенчалась победой.

Находясь в больнице, Райан сталкивался с постоянным дискомфортом, ведь для доступа к катетерам ему приходилось постоянно снимать одежду. В холодных больничных палатах это вызвало сильное чувство уязвимости, поэтому пациент покупал дорогие брендовые вещи для сохранения собственного достоинства .

Этот трудный опыт вдохновил супругов основать собственную компанию Believe Within, которая специализируется на создании стильной и максимально удобной одежды. Их инновационный бренд предлагает вещи со скрытыми застежками и специальными доступами , что облегчает работу медицинского персонала.

Врачи и медсестры с большим энтузиазмом поддержали эту гениальную идею, призывая мужчину активно развивать полезное производство. Теперь бывший пациент не только наслаждается жизнью с семьей, но и помогает другим онкобольным сохранять уверенность в себе во время тяжелой терапии.

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Напомним, более трети новых случаев рака в мире связаны с факторами риска , на которые можно повлиять с помощью профилактики, изменения поведения, медицинских вмешательств и экологической политики. В то же время, употребление алкоголя и курение повышают риск возникновения рака.

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