Перепутали двух пациенток с одинаковым именем: женщина очнулась после операции без части гениталий

Реклама

Женщина из Мельбурна, Австралия, осталась «ошеломленной» и «навсегда изуродованной» после того, как в больнице ее ошибочно приняли за другую пациентку и провели операцию, которую она не должна была проходить.

Об этом пишет Unilad.

Реклама

Дебра Бьюкенен рассказала, что после инцидента «потеряла все доверие» к медикам и теперь боится обращаться за помощью. По ее словам, операция должна была быть рутинной: женщина прибыла в Женскую и детскую больницу имени Джоан Кирнер при больнице «Саншайн», чтобы ей удалили раковую кожную наросту в области таза.

Реклама

Однако после пробуждения от наркоза Бьюкенан испытала шок — она обнаружила, что во время процедуры была удалена значительная часть ее наружных половых органов.

Как утверждается, медики полностью перепутали ее с другой пациенткой, у которой было такое же имя. После операции женщину, по ее словам, выписали из больницы, почти не объяснив, что произошло.

Дебра много лет работала стоматологической медсестрой, поэтому ее особенно удивило, как персонал больницы идентифицировал пациентов.

В интервью программе A Current Affair она рассказала: «Мне немного трудно об этом говорить, потому что там было две Дебры, а еще в то время у них не хватало персонала. Мне было очень тяжело это слушать. Я была испугана. Каждый раз, когда мне приходится идти к врачу, я чувствую тревогу; я потеряла уверенность в себе».

Реклама

По словам женщины, последствия операции оставили ей шрамы на всю жизнь. Бьюкенан подчеркнула, что медики не имеют права допускать подобных ошибок, когда речь идет о человеческой жизни.

«Нельзя допускать ошибки, когда речь идет о человеке. Это не то же, что разбить чашку. Для них это жизнь», — сказала она.

Женщина также вспомнила момент, когда очнулась после операции и поняла, что сильно кровоточит.

«Можете ли вы объяснить, почему я так сильно кровоточу?» — спросила Бьюкенан медсестру.

Реклама

В ответ она услышала: "О, это часть операции".

«Какая операция? – спросила я. — Мне здесь делали операцию», — и когда я прикоснулась к этому месту, оно все еще было на месте».

Дебра Бьюкенен / © скриншот с видео

Адвокат Бьюкенен Эрин Монсальве заявила, что обстоятельства дела кажутся почти невероятными. Особую обеспокоенность, по ее словам, вызывает то, что перед процедурой с женщиной должным образом не проконсультировались и не получили ее согласия на проведение такой операции.

«То, что с ней никогда не консультировались и она не давала должного согласия на операцию до ее проведения, — это, по моему мнению, одна из главных сущностей этого дела», — заявила она.

В Western Health, в структуру которой входит больница, ситуацию прокомментировали со ссылкой на требования по конфиденциальности пациентов.

Главный операционный директор Western Health Джон Ферраро в своем заявлении сказал: «Учитывая наши обязательства по защите частной жизни и конфиденциальности пациентов, мы не можем комментировать вопрос о предоставлении медицинской помощи конкретному пациенту. Согласно требованиям Закона штата Виктория об обязанности откровенности, в случае возникновения нежелательного события с пациентом мы приносим извинения, встречаемся с пациентом, проводим расследование инцидента и информируем о результатах и принятых мерах, направленных на предотвращение повторения подобных случаев».

Несмотря на сильную обеспокоенность необходимостью повторно проходить наркоз для удаления раковой кожной метки, Бьюкенен отметила, что эта процедура в конце концов уже была успешно проведена.

Напомним, ученые выяснили, что считавший "ненужным" орган на самом деле может защищать от рака.

Новости партнеров