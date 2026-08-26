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Думала, что просто устали глаза: "мерцание" привело женщину к страшному диагнозу
Женщина видела мерцание света во время работы. Врачи обнаружили страшную причину.
41-летняя женщина была уверена, что ей просто нужны новые очки, когда стала видеть странное мерцание света во время рабочих встреч. Однако случайный визит к окулисту обернулся шокирующим диагнозом — редкой формой онкологии, с которой британка ведет борьбу до сих пор.
Об этой истории сообщает издание Unilad.
Тревожные симптомы и неожиданный диагноз
Лара Виво из Борнмута (Великобритания) впервые заметила проблемы со зрением в марте 2019 года. Во время офисных совещаний она видела «мерцающие огни», сопровождавшиеся сильной головной болью. Поскольку коллеги не замечали никаких проблем с освещением в помещении, женщина сначала списала свое состояние на стресс.
Увидев рекламу бесплатной проверки зрения, она решила обратиться к специалисту. Окулист после осмотра немедленно направил ее в отделение неотложной помощи, где врачи диагностировали редкую форму рака, поражающую средний слой ткани глаза.
«Я помню, как сказала: „Подождите минутку, вы сказали ‚рак'?“ Больше я почти ничего не помню. Я вышла из зала ожидания и расплакалась, обратившись к своему партнеру», — призналась Лара.
В течение полугода женщина перенесла три операции и жила в Испании с семьей. Казалось, что все позади, и в начале этого года врач сказал, что хуже всего позади. Однако со временем болезнь начала прогрессировать.
«Потом у меня обнаружили рак печени. Теперь это вопрос жизни или смерти для меня, если я ничего не сделаю, это меня убьет. Но я не сдаюсь, я хочу жить», — рассказала Лара.
Борьба за жизнь и сбор средств
По состоянию на март 2026 врачи определили состояние Лары как терминальную, четвертую стадию рака. Поскольку Национальная служба здравоохранения (NHS) не финансирует необходимое в ее случае лечение, женщине пришлось самостоятельно искать 120 000 фунтов стерлингов.
Эти средства необходимы для оплаты хемосатурационной терапии — метода, предусматривающего целенаправленное введение химиопрепаратов непосредственно в печень. Лара надеется пройти три курса такого лечения (стоимостью 40 000 фунтов каждый) в больнице общего профиля Саутгемптона. Для этого она запустила кампанию по сбору денежных средств на платформе GoFundMe.
«Мне поставили мрачный диагноз, но я исследовала и не сдаюсь, я хочу жить», — отметила она.
Женщина отметила, что внешне не выглядит больной, однако сейчас борется за собственную жизнь против никуда не исчезшей онкологии, но заверила, что не собирается сдаваться. В заключение она призвала всех не игнорировать проблемы со зрением и обязательно обращаться к врачам, если с глазом что-то не так.
Напомним, родители считали, что четырехмесячному малышу просто нужны очки, но проблемы с фокусом глаза оказались симптомом ретинобластомы — редкой раковой опухоли. Благодаря внимательности матери и своевременно проведенной химиотерапии мальчик одолел болезнь и сейчас чувствует себя хорошо.