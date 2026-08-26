Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Реклама

Актриса Ольга Сумская с размахом отпраздновала юбилей и показала, как проходило торжество, своего мужа Виталия Борисюка и роскошный цветочный сад у себя дома.

Этот особенный день звезда встретила не за праздничным столом, а на работе. Накануне она играла в спектакле «Браво, Джулия!» в Днепре. После этого она отправилась в Киев. Уже в столице актриса снова вышла на сцену. А после спектакля пригласила близких и коллег продолжить празднование вместе. Среди гостей были её муж Виталий Борисюк, а также Любава Грешнова, Алексей Яровенко и Алексей Вертинский.

Реклама

День рождения Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

День рождения Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Для именинницы и её гостей подготовили угощения, сладости и праздничный торт. Но, судя по снимкам, самым ярким продолжением вечера стали не только застолье и теплая компания, но и многочисленные букеты, которые подарили Ольге на юбилей.

Реклама

«Мой незабываемый юбилей. Друзья, люблю вас. Рада, что мы были вместе в этот день. Мои лучшие в мире коллеги. Незабываемые эмоции. Спасибо вам, дорогие наши зрители», — написала Ольга Сумская.

День рождения Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

На следующий день актриса показала, как её дом превратился в настоящую цветочную оранжерею. На домашнем фото она запечатлена в бордовом шелковом наряде, обнимая двух своих любимцев. Вокруг знаменитости — десятки роскошных букетов и композиций из роз белого, розового и красного оттенков.

«Дома — целый цветник. Обожаю вас и с нетерпением жду следующих спектаклей. Обнимаю всем сердцем», — поделилась артистка.

День рождения Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

День рождения Ольги Сумской / © instagram.com/olgasumska

Напомним, недавно Виталий Борисюк рассказал, как он с Ольгой Сумской оказивались на грани развода после 35 лет совместной жизни.

Реклама

Новости партнеров