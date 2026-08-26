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Скандал на популярном курорте: туристу грозит тюрьма из-за секса на улице
На Бали задержан турист за секс на чужом дворе.
На Бали задержан 27-летний гражданин Австралии Билли Аспиналла (Billy Aspinall), попавший на камеры видеонаблюдения во время интимной связи на подъездной дорожке возле дома местного жителя.
Об этом пишет австралийская газета The Courier-Mail.
На видео с камеры наблюдения видно, что пара занималась сексом в течение 15 минут.
Мужчину остановили в аэропорту, когда он собирался вылететь домой в Австралию. Полиция установила его личность по записи с камеры наблюдения и с помощью системы распознавания лица.
Загадочную женщину, участвовавшую в половом акте с австралийцем, до сих пор разыскивает полиция. Местные правоохранители подозревают, что женщина также является туристкой.
Владелец недвижимости, возле которой пара занималась сексом, посетовал, что ему придется провести индуистскую церемонию, чтобы очистить «плохую энергетику» от инцидента.
Расследование проходит на фоне репрессий на Бали по поводу аморального поведения после того, как австралийскую пару прошлого года изгнали из страны за управление борделем.
Напомним, Индонезия усилила свои законы о морали, предусмотрев тюремное заключение сроком до одного года за половые отношения вне брака.
Парам также запрещено проживать вместе, если они не состоят в браке, но законы не распространяются на иностранцев.