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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Никогда не забуду": Оля Цыбульская показалась посреди Северного моря с 11-летним сыном-красавчиком

Певица отправилась в необычное путешествие.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Оля Цыбульская с сыном

Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Певица Оля Цыбульская показала, как проводит время со своим 11-летним сыном Нестором во время необычного путешествия по Северному морю.

Звезда решила устроить сыну особенное завершение летних каникул. Вместо традиционного пляжного курорта артистка выбрала морское путешествие. Ей компанию составил Нестор. Вместе они оказались на борту большого судна. На фотографиях мама с сыном позируют прямо на палубе. А погода там совсем не напоминает о жарком лете.

«Я улавливаю нежность между „мамина булочка“ и „мам, ну я уже подросток“, — написала Оля Цибульская.

Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Судя по кадрам, можно предположить, что путешествие для Нестора стало настоящим приключением. Цибульская время от времени показывает моменты их совместного досуга, однако личную жизнь сына старается не выставлять на всеобщее обозрение.

«Как говорят в тредах: ты, может, и не вспомнишь эти моменты, а я никогда не забуду», — обратилась певица к сыну.

Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Оля Цыбульская с сыном / © instagram.com/cybulskaya

Для Цыбульской это также возможность провести больше времени с сыном в преддверии нового учебного года.

Напомним, недавно Иванна Онуфрийчук показала, как проводит время с большой семьёй за границей, и поделилась своими размышлениями.

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