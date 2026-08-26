Из-за пожара в больнице погибли 14 младенцев: детали трагедии

Пожарные машины возле больницы в Исламабаде, Пакистан / © Associated Press

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По меньшей мере, 14 новорожденных детей погибли в результате пожара, произошедшего в родильном отделении одной из самых известных государственных больниц Пакистана.

Об этом сообщает The Guardian.

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Пожар начался рано утром в среду и охватил палату Пакистанского института медицинских наук, крупнейшей государственной больницы в Исламабаде.

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В заявлении администрации больницы подтвердили, что в результате пожара погибли 14 новорожденных детей в отделении интенсивной терапии. На момент пожара в отделении находились 15 младенцев, одного ребенка спас врач.

Женщинам, которые только что родили, приходилось спускаться по нескольким лестничным пролетам, вылезать из окон и стремянками, чтобы спастись.

Министр здравоохранения Пакистана Мустафа Камаль заявил, что многие младенцы находились в инкубаторах или на кислородной терапии, и что кислородные баллончики ухудшили пожар. Следователи заявили, что пожар произошел из-за неисправного кондиционера, который взорвался в детской комнате, где спали новорожденные дети, находившиеся в отделении интенсивной терапии.

Среди свидетелей был 38-летний Сардар Атти ур Рехман, чья жена родила девочку в больнице накануне. Он спал в больнице и бросился в родильное отделение, когда распространялся пожар, отчаянно ища жену и ребенка.

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Он описал сцены паники, когда густой дым наполнил палату: «Я не видел своей семьи, включая новорожденного ребенка, в комнате, но продолжал искать. Мое сердце сжалось».

Позже он узнал, что им обоим удалось спастись от пожара в живых.

По словам Рехмана, другие женщины отказались уходить, потому что плакали, ожидая своих детей.

«Я видел мать, которая плакала и кричала, ожидая своего ребенка, которого госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Я попытался попасть в отделение интенсивной терапии, но не смог, потому что дым был слишком густым. Я ничего не видел и мне было тяжело дышать. Я умолял ее, чтобы она спасла себя, а ребенка мы будем искать позже», — рассказал он.

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Рехман сказал, что на момент пожара в отделении было мало персонала, и что семьи были оставлены на произвол судьбы.

Один отец, находившийся на месте происшествия, чей новорожденный сын был среди погибших, утверждал, что на дверях детской комнаты был замок, и что персонала не было, чтобы его отпереть. Спасатели разбили окна детской комнаты, когда пытались добраться до младенцев.

В издании отмечают, что пожары в крупных зданиях, таких как фабрики и торговые центры, являются частым явлением в Пакистане, часто из-за плохих законов безопасности и небрежного соблюдения строительных норм.

Ранее мы писали, что из-за пожара на заводе «Искра» во Львове погибли три человека, еще пять человек госпитализировали.

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