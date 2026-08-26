Boeing C-17 Globemaster III / © Associated Press

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Американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, на котором прилетел в Москву директор ЦРУ Джон Рэтклифф, подал аварийный сигнал во время полета над Европой. Был ли чиновник на борту — неизвестно.

Об этом сообщает The Daily Baku на данные портала Flightradar24, который отслеживает полеты в реальном режиме.

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Заметим, что в американских крупных СМИ нет информации, подтверждающей именно аварийный сигнал C-17 при возвращении из Москвы. Сообщения о сигнале тревоги распространяют другие иностранные и авиационные ресурсы.

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По информации The Daily Baku, военный самолет прислал экстренный код Squawk 7700, который означает чрезвычайную ситуацию на борту. Он развернулся над Эгейским морем и приземлился на немецкой авиабазе, из которой он вылетел.

Код Squawk 7700 используется для широкого спектра серьезных технических проблем на борту — от внезапной декомпрессии в кабине и отказа одной из систем до неотложных медицинских случаев у члена экипажа. Что произошло на борту самолета C-17, пока нет официальной информации.

По данным Flightradar24, самолет приземлился на германской авиабазе Шпангдалем.

Болгарское издание Fakti добавляет, что после аварийного сигнала самолет стабильно удерживал высоту около 10,3 км и продолжал свой курс в направлении Германии. Экипаж планировал совершить экстренную или плановую посадку на крупной американской авиабазе «Рамштайн».

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Визит главы ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, по данным издания CBS News, 25 августа директор американского Центрального разведывательного управления ( ЦРУ ) Джон Ретклифф неожиданно прилетел в Москву на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III Воздушных Сил. Официального подтверждения ЦРУ, Пентагона или Белого дома нет.

Впрочем, в Кремле прокомментировали тайный визит главы ЦРУ в столицу РФ. У Путина заговорили о «контактах между службами безопасности». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на комментарий спикера Путина Дмитрия Пескова.

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