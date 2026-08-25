- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 786
- Время на прочтение
- 1 мин
США попросили Украину временно не бить по России: что известно
США якобы попросили Украину приостановить удары из-за визита директора ЦРУ в Москву.
США предупредили Украину о визите своей делегации в Россию и якобы попросили временно остановить удары, пока поездка не завершится.
Об этом сообщает издание Axios.
США попросили Украину не атаковать Россию — что известно
По данным медиа, Украину якобы попросили временно не наносить удары из-за визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, о котором Киев проинформировали заранее.
Этот визит является первой поездкой Ретклиффа в Москву с момента его вступления в должность главы ЦРУ. Кроме того, это визит наивысшего уровня среди чиновников администрации Дональда Трампа в Россию с января.
Визит директора ЦРУ в Москву — последние новости
Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву военным самолетом США. Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс, отметив, что 25 августа борт с чиновником приземлился в аэропорту «Внуково».
С кем глава ЦРУ планирует встречаться в российской столице и какие темы могут обсуждаться, пока неизвестно.