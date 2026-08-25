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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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США попросили Украину временно не бить по России: что известно

США якобы попросили Украину приостановить удары из-за визита директора ЦРУ в Москву.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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США

США / © Associated Press

США предупредили Украину о визите своей делегации в Россию и якобы попросили временно остановить удары, пока поездка не завершится.

Об этом сообщает издание Axios.

США попросили Украину не атаковать Россию — что известно

По данным медиа, Украину якобы попросили временно не наносить удары из-за визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, о котором Киев проинформировали заранее.

Этот визит является первой поездкой Ретклиффа в Москву с момента его вступления в должность главы ЦРУ. Кроме того, это визит наивысшего уровня среди чиновников администрации Дональда Трампа в Россию с января.

Визит директора ЦРУ в Москву — последние новости

Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетел в Москву военным самолетом США. Об этом сообщила корреспондентка CBS News Дженнифер Джейкобс, отметив, что 25 августа борт с чиновником приземлился в аэропорту «Внуково».

С кем глава ЦРУ планирует встречаться в российской столице и какие темы могут обсуждаться, пока неизвестно.

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