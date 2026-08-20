"Подарок России": в CNN оценили призыв Федорова к выборам во время войны

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров / © Getty Images

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Призыв экс-министра обороны Украины Михаила Федорова провести выборы в условиях войны вызвал острую дискуссию и ударил по позициям президента Владимира Зеленского. Однако эксперты предостерегают, что такой процесс не только технически невозможен, но может привести к полному внутреннему хаосу и стать выгодным подарком для Москвы.

Об этом говорится в статье CNN.

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«Призыв уволенного министра обороны Михаила Федорова провести президентские выборы во время войны бьет прямо в сердце уязвимых мест Зеленского. Падение его популярности, непоследовательность в ключевых кадровых решениях и вовлеченность в коррупционные обвинения сказались на его рейтингах», — пишут авторы материала.

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Теперь Федоров призывает к простому демократическому шагу: проведению выборов.

«Демократия не может быть заложником России. Мы боремся именно потому, что хотим оставаться свободным европейским государством», — заявил он в выступлении буквально через несколько минут после утверждения нового министра обороны.

В то же время, как и многие другие вопросы военного времени, тема выборов значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Почему провести выборы в Украине сейчас практически невозможно?

На практике организовать выборы сейчас практически невозможно. Эксперты по избирательным процессам в большинстве своем сходятся на том, что даже в условиях мира Украине понадобилось бы около шести месяцев для проведения законодательных изменений и подготовки технологической инфраструктуры, необходимой для голосования по европейским стандартам. В то же время, ни прекращение огня, ни завершение боевых действий пока не просматриваются.

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В статье отмечается, что проведение неполноценных выборов или голосования, результаты которого могли бы подвергнуть сомнению легитимность победителя, стало бы значительным подарком для Москвы. Кремль, несмотря на собственный постановочный избирательный процесс в России, неоднократно распространял тезис о якобы нелегитимности Зеленского из-за невозможности проведения выборов в Украине во время военного положения.

Кроме того, избирательный процесс способен фактически парализовать работу Киева. Потерпевшая поражение сторона могла бы блокировать законодательные изменения и постоянно ослаблять позиции президента. В результате Украина рисковала бы потерпеть поражение изнутри.

Возможно ли дистанционное голосование в условиях войны?

Федоров имеет репутацию инновационного реформатора, так что теоретически его технологические навыки могли бы помочь изменить избирательную систему и сделать дистанционное голосование возможным даже в условиях войны. Однако даже цифровая система, которая позволила бы проголосовать военным непосредственно на передовой, имела бы серьезные ограничения. Тысячи украинцев до сих пор считаются пропавшими без вести, а их статус остается неопределенным. Кроме того, такая система, вероятно, оставила бы вне избирательного процесса миллионы пенсионеров, не пользующихся цифровыми технологиями.

Отдельный вопрос — как обеспечить участие находящихся на оккупированных территориях украинцев или миллионов беженцев за рубежом. Как организовать защищенное от фальсификаций голосование в десятках консульств по всей Европе и других странах? И будет ли у военнослужащего в траншее, где плохая связь и постоянно продолжаются боевые действия, достаточно времени, чтобы ознакомиться с кандидатами и сделать свой выбор? Может быть, его главной задачей должна оставаться защита страны?

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«Это был бы полный беспорядок. Любые выборы, проведенные во время войны, вероятнее всего, стали бы подарком России, имеющей наработанный опыт дезинформации и дестабилизации избирательных процессов. Европа получила бы результат, который бы стал поспешной фиктивной поддержкой Зеленского, или неудачной и неполной передачей власти другому политику», — говорится в статье.

Последствия призыва Федорова к выборам во время войны

По оценкам CNN, наконец призыв Федорова может лишь ослабить позиции Зеленского, обострить дискуссию по поводу его избирательной легитимности и усилить требования к прекращению войны. Этим противостоянием непременно попытается воспользоваться Москва. А президент США Дональд Трамп в моменты, когда политический маятник шатнется и Украина вдруг окажется в роли «плохого парня», снова может назвать Зеленского «диктатором».

Инициатива Федорова преследует хорошую цель — не допустить, чтобы война уничтожила демократические принципы Украины. Тем не менее, она не учитывает, насколько далеко стране еще предстояло пройти до европейских стандартов даже до начала полномасштабной войны, а также насколько сложнее стало продвигаться по этому пути в условиях ежедневных и ночных российских обстрелов.

В статье резюмируется, что экс-министр обороны прав в том, что демократические идеалы не должны исчезать из-за войны — иначе возникает вопрос, ради чего вообще ведется борьба. Но в то же время украинцы не должны погибать из-за того, что их лидеры ослабляют государство, пытаясь любой ценой достичь идеалов, которые в нынешних условиях могут оказаться недостижимыми.

Напомним, увольнение Федорова сопровождались общественными протестами, но Рада поддержала нового главу Минобороны Евгения Хмару 312 голосами. Федоров, лишившись должности после отказа от других предложений, выступил с критикой власти и призывом к поиску механизмов проведения выборов во время войны, чем сигнализировал о переходе в оппозицию. Это вызвало неоднозначную реакцию общества и политиков из-за отсутствия упоминаний о мире, а политологи отмечают появление нового публичного оппонента действующей власти.

По данным СМИ, теперь Федоров планирует поездку в США, где может встретиться с представителями Вашингтона. В Офисе президента заявили, что не располагают информацией о таких планах.

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