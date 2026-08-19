Федоров перешел в оппозицию к Зеленскому: политолог назвал две цели его заявления о выборах

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров / © Associated Press

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Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров своим заявлением о выборах фактически перешел в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому. Задачей-минимум обращения является влияние на голосование по кандидатуре нового министра обороны, а задачей-максимум — кардинальное изменение внутриполитического процесса через продвижение идеи выборов во время войны.

Такое мнение высказал Владимир Фесенко на своей Facebook-странице.

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Федоров перешел в оппозицию

По словам Фесенко, видеообращение Федорова с призывом к проведению выборов фактически свидетельствует о его переходе в оппозицию. По мнению политолога, ситуативно это реакция на окончательное закрытие вопроса о возвращении Федорова на должность министра обороны. В то же время сейчас ставки в этой политической ситуации растут.

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«Федоров по сути предлагает в определенной перспективе (и вряд ли далекой) определиться украинцам, кто прав в его противостоянии с Зеленским. И речь идет не просто о личном противостоянии. Федоров прямо намекает на противостояние с «коллективным Зеленским», в котором визуально присутствуют и Ермак, и Арахамия, и который, по контексту, обвиняется в коррупции», — отметил Фесенко.

Заявление Федорова о выборах — какие его цели

Политолог считает, что это заявление может быть своеобразной прелюдией к собственной избирательной кампании Федорова, а также попыткой положить начало дискуссии о проведении выборов во время войны. По мнению Фесенко, таким образом экс-министр стремится кардинально переформатировать внутриполитическую повестку дня и перехватить стратегическую инициативу.

Эксперт назвал задачей-минимум этого обращения влияние на голосование в Верховной Раде по кандидатуре нового министра обороны. Если Федорову удастся повлиять эмоционально и политически на настроения депутатов, это, по мнению политолога, может привести к провалу голосования и создать новую политическую ситуацию в парламенте.

В то же время задачей-максимум Фесенко считает кардинальное изменение внутриполитического процесса через продвижение идеи выборов во время войны.

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«На данный момент большинство украинцев против выборов во время войны. Но есть ощутимая тенденция уменьшения количества противников выборов во время войны. И сейчас против выборов во время войны выступает чуть больше половины украинцев. Выступление Федорова может поменять эту пропорцию. Может существенно увеличиться количество приверженцев выборов во время войны», — подчеркнул политолог.

Возможны ли выборы во время войны

По его оценке, провести полноценные выборы по привычным процедурам в условиях нынешней войны практически невозможно. В то же время эксперт предположил, что Федоров, как специалист в сфере технологий, может предложить альтернативные способы голосования, в частности через смартфон, а возможно, и по почте.

«Уверен, что уже в ближайшее время он предложит свои конкретные предложения на этот счет. Он будет действовать пошагово, чтобы постоянно сохранять инициативу за собой», — отметил Фесенко.

Он также отметил, что на фоне дискуссии об электронном голосовании отношение к выборам через смартфон может измениться. По словам политолога, в частности, представители оппозиции могут пересмотреть свои предыдущие позиции относительно такого формата.

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Выборы президента и борьба Федорова против Зеленского

По мнению Фесенко, проще всего даже в очень сжатые сроки было бы организовать таким способом выборы президента Украины. В таком случае они фактически могли бы превратиться в референдум по доверию к Зеленскому и Федорову и выбору между ними. Эксперт считает, что это может быть частью политической стратегии экс-министра обороны.

«Он не может и не хочет ждать. В этом смысле он очень похож на Зеленского. И Федоров будет бороться против Зеленского в его же стиле — решительно и быстро, но со своими технологическими преимуществами, которых нет у Зеленского. А на данный момент Картонный майдан и все противники Зеленского получают новые лозунги и ведущую идею, которая будет их движущей силой», — отметил Фесенко.

Он считает, что в Украине, возможно, начинается принципиально новый этап внутриполитической ситуации в условиях войны.

«Но именно о войне давайте не забывать. Именно война является главным вызовом для всех нас, в том числе и для Зеленского, и для Федорова», — подчеркнул политолог.

Напомним, 18 августа в своем видеообращении Федоров призвал найти безопасные и законные механизмы проведения выборов в Украине даже в условиях войны. Он подчеркнул, что демократия не должна зависеть от решений Кремля или становиться заложницей агрессии, а украинцы имеют право оценивать работу власти, обеспечив при этом голосование для военных, беженцев и жителей прифронтовых территорий.

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