Михаил Федоров / © Associated Press

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В Офисе президента не против проведения выборов в Украине, к чему накануне призвал бывший министр обороны Михаил Федоров, однако там подчеркнули, что проблема — условия безопасности.

Об этом рассказал источник в Офисе президента в комментарии LIGA.

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«Пусть проводит между баллистиками, что скажешь. Никто никогда не был против выборов, но избирательный процесс — это больше, чем придумать, как голосовать», — считает собеседник.

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Он добавил, что российские «шахеды» и баллистика, которыми Россия атакует Украину каждый день, «к сожалению, отвечают на этот вопрос без нас».

Федоров призвал к выборам в Украине — что известно

Напомним, бывший министр обороны Михаил Федоров вечером 18 августа обратился к украинцам, в котором призвал провести выборы в стране. Он обратился к власти, чтобы они обеспечили право голоса военных, миллионов украинцев за границей, людей в прифронтовых регионах.

Между тем, в Украине продолжаются протесты за возвращение бывшего министра обороны Михаила Федорова в Минобороны. В частности, 18 августа, в первый рабочий день Рады, которая вернулась после каникул, под стенами здания киевляне собрались на акцию в поддержку экс-министра.

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