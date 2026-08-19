Заместитель Федорова остался на своей должности: чем он занимается в Минобороны

Министерство обороны

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Один из заместителей бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова сохранил свою должность после смены руководства. Речь идет о Мстиславе Банике, который заявил, что пока остается в команде нового министра обороны Евгения Хмары.

Об этом он сообщил в комментарии «Суспильному».

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В Министерстве обороны Баник отвечает за реформу системы оборонных закупок. На этой должности он продолжит работу уже в команде нового главы оборонного ведомства.

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Мстислав Баник стал заместителем министра обороны 25 марта 2026 года, когда ведомство возглавлял Михаил Федоров. До назначения на эту должность он работал руководителем отдела цифровых продуктов в Минобороны.

В 2025 году Баник возглавил направление цифровых продуктов Министерства обороны и занимался развитием государственных сервисов «Армия+» и «Резерв+».

В команде Федорова одним из ключевых направлений его работы стала реформа оборонных закупок.

Напомним, что в среду, 19 августа, Верховная Рада назначила Евгения Хмару министром обороны Украины. Его кандидатуру поддержали более 300 народных депутатов.

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