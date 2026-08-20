ВСУ продвинулись на одном из ключевых направлений фронта и оттеснили россиян - первые детали

ВСУ / © Associated Press

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Силы обороны Украины смогли продвинуться на севере Харьковской области и одновременно сорвали одну из информационно-боевых операций российских войск на Волчанском направлении.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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По данным американских аналитиков, украинские военные продвинулись к северу от Белого Колодца, расположенному к северу от Харькова. Это, по оценке ISW, подтверждают геолокационные видеозаписи, обнародованные накануне.

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Помимо продвижения Силы обороны сорвали попытку российских военных установить свой флаг на Волчанском направлении.

"Украинские войска недавно сорвали операцию по поднятию российского флага на Волчанском направлении", - отметили в ISW.

В Государственной пограничной службе Украины также сообщали, что украинские силы нанесли удар по российским военным, пытавшимся провести такую операцию.

В ISW объясняют, что установление российских флагов на отдельных позициях является одним из элементов информационной кампании Кремля, целью которой возможно создание преувеличенного впечатления о территориальных успехах российской армии.

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В то же время 18 и 19 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные действия в направлении Большого Бурлука. Подтвержденное продвижение окупантов там аналитики не зафиксировали.

Война в Украине - какая ситуация на фронте

На других участках фронта российская армия также продолжает наступательные действия, однако на большинстве направлений последние атаки не привели к подтвержденному продвижению.

На севере Сумской области россияне 18 и 19 августа продолжали штурмы. Один из российских военных блоггеров заявлял о якобы продвижении восточнее Волховки, однако в ISW эту информацию не подтвердили.

В то же время украинские войска продолжали наносить удары по российским военным объектам в Курской области. В частности, сообщалось о поражении моста в Званном и российской минно-заградительной машине вблизи Суджи.

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Отдельной потенциальной угрозой остается белорусское направление. Спикер ГНСУ Андрей Демченко заявлял, что сейчас пограничники не фиксируют подготовку к наступлению с территории Беларуси, однако Украина должна быть готова к разным сценариям.

По его словам, Россия может использовать территорию Беларуси не только для масштабного наступления, но и для провокаций, целью которых может быть заставить Украину перебрасывать дополнительные силы с более активных участков фронта.

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