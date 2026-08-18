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Нарушил все правила: командир ВСУ спас двух тяжелораненых солдат прямо у оккупантов под носом (видео)
Командир роты 475-го ОШП Владислав Польский («Тичер») рискнул жизнью и на гражданском пикапе вытащил тяжелораненых сослуживцев прямо из-под носа оккупантов в Харьковской области.
Эксклюзивными подробностями смертельно опасной спасательной операции поделился с журналистами ТСН командир роты 475-го отдельного штурмового полка Code 9.2 Владислав Польский с позывным «Тичер».
Это тот военный, о поступке которого на днях узнала вся Украина. Мужчина, рискуя собственной жизнью, вытащил своих сослуживцев прямо из-под носа у оккупантов.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Удар FPV-дрона по объекту и ничтожные шансы на выживание
События разворачивались в Харьковской области. Двое штурмовиков успешно выполнили боевую задачу, но на обратном пути попали под удары вражеских беспилотников. Оба бойца получили тяжелые ранения, однако смогли укрыться в укрытии и ждали спасения.
Поскольку безопасных путей для эвакуации не осталось, к военным направили наземную роботизированную платформу. Однако захватчики выследили беспилотный комплекс и нанесли прямой удар с помощью FPV-дрона.
В результате атаки бойцы оказались полностью обездвиженными на открытой местности под прицелом вражеских дронов.
«Когда мы пролетали мимо них и смотрели, то видели, что ребята ещё живы. Но они находились в очень опасной зоне — на дороге, возле поля, где совершенно некуда спрятаться. Шансы на то, что их можно спасти, были, и это был ключевой момент, когда я принял решение. Хотя они и были мизерными», — вспоминает командир 1-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 475-го ОШП Владислав Польский («Тичер»).
Мчался на гражданском пикапе, нарушая все правила
Понимая, что каждая секунда на вес золота, Владислав сел за руль гражданского пикапа и сам помчался, чтобы вытащить раненых сослуживцев.
Под угрозой нового обстрела офицер успел за считанные минуты погрузить раненых в кузов автомобиля и отвезти их к медикам.
«Старался действовать как можно быстрее, нарушая все правила, но результат всё же того стоил», — подчеркивает Владислав Польский.
В настоящее время оба спасённых бойца находятся в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ЖЕСТОКИЙ УДАР ПО ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ! Киевская область ГОРИТ! Будут ПРОБЛЕМЫ С ТОВАРАМИ! | ТСН 16:00 18 АВГУСТА