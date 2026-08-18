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Категория
Общество
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Кронпринцесса Метте-Марит и ее муж Хокон были запечатлены возле больницы в Осло

Наследный принц Норвегии Хокон и его жена кронпринцесса Метте-Марит отправились в больницу, где находится король Харальд V.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Спустя два месяца после пересадки легких в больнице Осло принцесса Метте-Марит вновь появилась на публике по пути в Университетскую больницу Осло, крупнейшую в стране, где ей и была проведена операция.

Однако этот визит не был связан с ее здоровьем, а был посвящен свекру, королю Харальду V, которого пришлось повторно госпитализировать, на этот раз из-за гемолитической анемии, заболевания крови.

Ккронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Ккронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

«В последние недели король проходил лечение кортизоном от гемолитической анемии, заболевания крови. Это привело к задержке жидкости, потребовавшей госпитализации. Король будет находиться на больничном в течение двух недель. Его Королевское Высочество наследный принц будет исполнять обязанности регента в этот период. Мы обсудим влияние этого на официальную повестку дня Королевского двора позднее», — говорится в заявлении, опубликованном королевской семьей.

Король Харальд V / © Getty Images

Король Харальд V / © Getty Images

После того, как новость стала известна, наследный принц и принцесса переехали из дворца Скаугум, который в последние месяцы стал убежищем Метте-Марит во время ее сложного периода восстановления. Принцесса практически два месяца находилась в изоляции, и ее публичные появления были очень редкими. Одно из последних опубликованных изображений было размещено норвежским королевским домом по случаю матча национальной сборной против Бразилии на чемпионате мира.

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