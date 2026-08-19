Кадровые назначения, протесты и интриги в Минобороны: Верховная Рада возобновила работу

Верховная Рада

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Верховная Рада возобновляет работу: после месячного перерыва народные депутаты начинают новый парламентский сезон.

Главной темой первых заседаний должны стать кадровые решения, поскольку после назначения правительства Корецкого парламент так и не получил от президента представления кандидатов на должности руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел.

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В течение месяца не прекращались уличные протесты в поддержку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова. Открытие заседания в Верховной Раде сопровождалось митингом в правительственном квартале.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Протесты у здания парламента и присяга новых депутатов

Украинский парламент возобновляет свою работу под звуки картонного протеста: «Слушать народ — это не слабость».

Несколько десятков протестующих пришли к Верховной Раде, чтобы напомнить парламентариям о нерешенных кадровых назначениях в оборонном ведомстве.

«Месяц без министра обороны в стране, находящейся в состоянии войны, — это что-то нереальное, и так не должно быть никогда», — возмущаются участники митинга.

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В зале парламента кандидатов на вакантные министерские посты пока не видно. Зато приносят присягу два новых депутата от фракции «Слуга народа» — предыдущие ушли работать в новое правительство Корецкого. На вопрос, поступали ли от президента представления на эти должности, в руководстве парламента отвечают кратко: «На данный момент нет, я сразу сообщу».

Тем не менее кадровые решения всё же должны быть приняты в ближайшее время, уверяют в монобольшинстве.

«Голосование должно состояться на этой неделе после внесения законопроекта. Думаю, это будет в среду», — отмечает народный депутат от фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

Кандидаты на должности: Хмара и Сибига

Временно исполняющие обязанности министра обороны и министра иностранных дел Евгений Хмара и Андрей Сибига во вторник и среду будут встречаться с депутатскими фракциями и представлять свои стратегии на новых должностях.

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И если вокруг «нового-старого» главы МИД споров нет, то назначение нового министра обороны вызывает интригу, говорят в оппозиции.

«Есть группы, которые сомневаются в способности Хмары быть эффективным менеджером в Минобороны, поскольку его карьера была связана с силовым блоком, не имеющим отношения к управленческим и логистическим задачам», — отмечает народный депутат от фракции «Голос» Юлия Сирко.

Кроме того, бывший руководитель спецподразделения «Альфа» и СБУ Евгений Хмара должен лишиться статуса военнослужащего, поскольку, согласно закону, руководитель гражданского военного ведомства должен быть гражданским лицом.

В свою очередь, Михаил Федоров выпадает из президентского окружения и вряд ли получит новые предложения от главы государства, убежден политолог Артем Бронжуков.

«Отстранение Федорова усилило общественное возмущение — это было заметно в Киеве и других городах Украины. Но отстранением Сырского власть как бы привела это противостояние к равновесию — контролируемому и цивилизованному. И когда на эту должность выдвигают легендарного боевого командира, очень сложно относиться к Евгению Хмаре с негативом», — подчеркивает политолог Артем Бронжуков.

Другие задачи парламента: бюджет и евроинтеграция

Кадровые решения — не единственная задача для парламентариев. Впереди — огромный дефицит бюджета, просроченные законопроекты по европейской интеграции и подготовка к чрезвычайно сложной зиме.

Впервые за последние 7 лет правительство своевременно вынесло на рассмотрение парламента свою программу действий.

«В настоящее время мы ожидаем более 20 законопроектов, которые правительство должно зарегистрировать и которые включены в план Ukraine Facility. Часть законопроектов мы будем голосовать уже сегодня — Таможенный кодекс, экономические законопроекты», — добавляет Евгения Кравчук.

Депутаты могут рассмотреть кадровые решения уже в среду, если президент успеет подготовить представления и если этому не помешают воздушные тревоги. Российские беспилотники уже несколько раз прерывали первое после летних каникул заседание парламента.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: САМОЕ СКАНДАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ РАДЫ! Кто НЕОЖИДАННО ВЕРНУЛСЯ и что будет с ФЕДОРОВЫМ?!

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