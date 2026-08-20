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Федоров после громкого заявления о выборах собрался на встречу в США: СМИ узнали о его загадочных планах
По словам одного из собеседников, заграничная поездка Федорова может состояться на следующей неделе. Вероятно, бывший министр обороны планирует встречу с генеральным директором SpaceX Илоном Маском.
Бывший министр обороны Михаил Федоров, на днях призвавший власть провести выборы в Украине, планирует поездку в Соединенные Штаты.
Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых по этому вопросу.
По словам одного из собеседников, заграничная поездка может состояться на следующей неделе.
Журналисты направили запрос Федорову, но, как утверждается, он не ответил.
Также с комментарием обратились в Офис президента. Там заявили, что им неизвестно о таких планах.
Остается непонятным, с кем Федоров намерен встретиться в США. Однако, как ранее сообщали в СМИ, он поддерживает тесный контакт с генеральным директором SpaceX Илоном Маском по поводу возможного использования терминалов Starlink, чтобы противодействовать баллистическим российским ракетам.
Федоров призвал к выборам — последние новости
Напомним, 18 августа бывший министр обороны Украины Михаил Фёдоров записал обращение к украинцам. В нем он призвал власть к выборам. В частности, он просит найти безопасные и законные механизмы проведения избирательного процесса даже в условиях войны.
По мнению политолога Владимира Фесенко, Федоров своей речью о выборах фактически перешел в оппозицию президенту Владимиру Зеленскому. По его словам, его заявление имеет две цели.