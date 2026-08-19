Мобилизационный тупик и заявление о выборах во время войны: итоги громкого демарша Михаила Федорова

Михаил Федоров

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Более месяца продолжался кризис вокруг должности министра обороны Украины. Увольнение с этой должности Михаила Федорова в июле и назначение временно исполняющим обязанности Евгения Хмары все время сопровождались протестами граждан на «Картонковом майдане» с требованием к главе государства «вернуть Федорова».

Однако 18 августа президент Владимир Зеленский внес в парламент представление назначения Евгения Хмары, и народные депутаты 19 августа поддержали его кандидатуру — 312 голосами.

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Политолог Владимир Фесенко рассказал ТСН.ua, что его больше всего удивило количество голосов в парламенте, которые депутаты отдали во время голосования:

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«Хмара получил 312 голосов. Ожидалось, что за это назначение проголосует большинство, но в таких объемах — это удивило. И это очень показательно. Что касается Федорова, то своим видеообращением он сделал заявку на роль оппозиционного лидера».

Демарш Федорова и переход в оппозицию

Внесение кандидатуры Хмары послужило сигналом для Михаила Федорова, что перспектив для его возвращения на должность министра МОУ больше нет, а на другие предложенные президентом варианты он не соглашался.

В преддверии голосования в Раде появилось скандальное обращение Михаила Федорова, в котором он призвал к поиску механизмов проведения выборов во время войны. Это стало своеобразным «ответным ударом». Своим выступлением должностное лицо, которое семь лет было в команде президента и всесторонне его поддерживало, фактически просигнализировало о своем переходе в оппозицию.

Общественная реакция и критика

Политологи сомневаются в возможности проведения выборов в условиях полномасштабной войны, однако предполагают, что именно Михаил Федоров может искать и предлагать технологические варианты их организации.

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Обычные граждане скептически оценивают идею избирательных процессов в момент, когда на города падают российские дроны и баллистика. В то же время, выступление Федорова потенциально может повлиять на общественное мнение о возможности проведения выборов.

Главный вопрос состоит в том, хватит ли эксчиновнику амбиций для такого противостояния и сможет ли он получить широкую поддержку. Значительная часть общества отреагировала на его заявление прохладно и с сарказмом, ведь только после утраты должности бывший чиновник заговорил о борьбе с коррупцией и необходимости выборов.

Обращение эксглавы МОУ вызвало и критику среди политиков:

«Очень внимательно пересмотрел обращение Федорова и за 9 минут 28 секунд я услышал раз 10 слово „выборы“ и ни разу слово „мир“. Вся команда Зеленского, к которой и относится Федоров, думает только о выборах, власти и войне. Они не думают о мире. Моя позиция, как и позиция большинства украинцев, такова: заканчиваем войну, достигаем мир и проводим выборы. И живем в нормальной стране», — отметил нардеп Алексей Гончаренко.

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Почему уволили Федорова: версии и оценки

Сторонники называют Михаила Федорова «лучшим министром обороны», которого Украина имела за все время, отмечая его значительный вклад в работу ведомства, в частности в сфере оборонных закупок.

Источники в парламенте и среди военных экспертов утверждают, что причиной увольнения стало отсутствие реализованных реформ в сфере мобилизации, задачу которую ставил президент:

«Вспомним, апрель и май, когда на улицах продолжалась „ласковая мобилизация“ и все спрашивали, а где же реформы, где перемены, где министр? Несколько позже была презентация Федорова и заявления о решительных реформах по мобилизации. Но нам демонстрировали только красивые лозунги и обещания, до самой реформы дело, к сожалению, не дошло, потому что задача по проведению мобилизации — это не задача Министерства обороны, а, прежде всего, Генштаба», — говорит собеседник ТСН.ua.

Политолог Фесенко не считает, что озвученная президентом причина была главной:

«Я не считаю, что причиной отставки Федорова была именно проблема с мобилизацией, хотя именно так сказал президент. Но, во-первых, сам Федоров этого не подтверждает. А во-вторых, напомню, что Минобороны не занимается мобилизацией. Этим занимаются ТЦК, которые не подчиняються Минобороны, а командованию Сухопутных сил и Генеральному штабу».

Реформа мобилизации: план Федорова

Сам Федоров в одном из последних интервью Сергею Стерненко рассказывал, что у него есть четкое видение того, как нужно менять мобилизацию:

«Мы запустили первый этап, связанный с новыми короткими контрактами, сроками службы, с заработными платами, привлечением иностранцев, вопросами переводов и возвращения из СОЧ. Это был первый этап, который должен решить корень проблемы».

По его словам, это было нужно, чтобы люди меньше шли в СОЧ, потому что иначе логика мобилизации не работает: людей мобилизуют, а они еще больше самовольно покидают воинские части.

«Второе — это то, что у нас очень большая часть людей в розыске. И по факту вся государственная машина работает на то, чтобы искать этих людей и на то, чтобы с применением силы мобилизовать. У нас была другая логика: запустить определенные этапы, когда у тебя не 2 миллиона в розыске, а у тебя определенное количество людей попадает под мобилизацию и для них созданы все условия для службы — от обучения до того, как с ними общаются, как они выбирают подразделение. Все остальные в это время могут работать определенный период времени на экономику страны, потому что эта задача не менее важна сегодня по обеспечению функциональности государства и получению денег на дроны. То есть, это поэтапная мобилизация для определенного количества людей», — рассказывал Михаил Федоров.

Эксминистр уверял, что существует готовый документ, описывающий все этапы мобилизационного процесса:

«Он нуждается в законодательных изменениях, он нуждается в нормативно-правовых актах. Я думаю, что новая команда или старая-новая команда сможет его публично презентовать. Начнется обсуждение этого процесса. Очень важно, прежде чем запускать, нужно обсудить это с обществом. Мое мнение было таким, что полиция должна выполнять больше функций, а функции ТЦК нужно по-другому переосмыслить», — объяснял экс-чиновник.

По словам Федорова, он начал этот процесс: 95% всех услуг уже переведены в онлайн или в ЦНАП. В то же время он отметил, что не будет сообщать все детали плана, чтобы «не спойлерить» и не быть тем, кто «еще не запустил, а теперь учит жить других».

Публичный вызов власти и роль новой оппозиции

Владимир Фесенко подчеркивает, что главной угрозой для страны остается война и Россия, однако во внутренней политике возник принципиально новый фактор:

«У Зеленского впервые появился публичный оппонент — не столько самому президенту, сколько „коллективному Зеленскому“, действующей власти. Видеоряд с обвинениями в коррупции на фоне Ермака и Арахамии — это прямой вызов. Федоров публично перешагнул рубикон и будет претендовать на роль лидера новой оппозиции», — отмечает политолог.

По словам Фесенко, если Валерия Залужного воспринимают скорее как потенциальную альтернативу на послевоенный период без публичной оппозиционности, то Федоров избрал путь открытого противостояния уже сейчас. Это создает дополнительные политические риски для президента, чье ближайшее окружение оказалось в фокусе новых антикоррупционных расследований НАБУ.

Дата публикации 09:00, 19.08.26 Количество просмотров 442 Новости ТСН в 9:00 19 августа | На дорогах Украины появятся «Фантомы»! Федоров обратился к украинцам!

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