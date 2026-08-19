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- Украина
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Россия сообщила о 79 украинских военнопленных из списка пропавших — Лубинец
Лубинец сообщил, что российская сторона установила местонахождение 79 украинских военнопленных из списка 1500 пропавших без вести.
Российская сторона сообщила Украине об установлении местопребывания 79 украинских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире «Мы — Украина».
По его словам, информацию российская сторона предоставила в ходе встречи представителей двух стран.
«На предыдущей встрече я передал первый запрос — 1500 пропавших без вести. Сегодня российская сторона проинформировала, что нашла 79 украинских военнопленных», — сообщил Лубинец.
Поэтому из 1500 украинцев, информацию о которых украинская сторона ранее передала России, российская сторона подтвердила местонахождение 79 человек.
В настоящее время российская сторона лишь проинформировала об установлении их местонахождение.
Напомним, 19 августа состоялся обмен пленных. Украина вернула домой защитника, находившегося в российской неволе с 2017 года.
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