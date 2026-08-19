Россия сообщила о 79 украинских военнопленных из списка пропавших — Лубинец

Дмитрий Лубинец / © Офис президента Украины

Реклама

Российская сторона сообщила Украине об установлении местопребывания 79 украинских военнослужащих, ранее считавшихся пропавшими без вести.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире «Мы — Украина».

Реклама

По его словам, информацию российская сторона предоставила в ходе встречи представителей двух стран.

Реклама

«На предыдущей встрече я передал первый запрос — 1500 пропавших без вести. Сегодня российская сторона проинформировала, что нашла 79 украинских военнопленных», — сообщил Лубинец.

Поэтому из 1500 украинцев, информацию о которых украинская сторона ранее передала России, российская сторона подтвердила местонахождение 79 человек.

В настоящее время российская сторона лишь проинформировала об установлении их местонахождение.

Напомним, 19 августа состоялся обмен пленных. Украина вернула домой защитника, находившегося в российской неволе с 2017 года.

Реклама

Речь уже шла о том, как освобожденные из плена украинские военные впервые за долгое время позвонили по телефону родным. Первые слова воинов доводят до слез.

Новости партнеров

Новости партнеров