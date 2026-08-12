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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Лубинец назвал количество украинцев, погибших в российском плену

Дмитрий Лубинец сообщил о 375 подтвержденных смертях украинцев в российском плену. Речь идет о военнопленных и гражданских заложниках.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лубинец назвал количество украинцев, погибших в российском плену

Дмитрий Лубинец / © Офис президента Украины

В Украине подтвердили гибель не менее 375 украинцев в российских местах несвободы. Речь идет как о военнопленных, так и о гражданских заложниках.

Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украина ведет отдельный список погибших в плену. На данный момент в нем 375 имен. Все эти люди были верифицированы как те, что находились в российском плену или содержались как гражданские заложники, а домой они вернулись уже после гибели.

Как отмечено на слайде, представленном во время брифинга, Россия передала Украине 375 тел людей, верифицированных как пленные. Из них 146 официально подтвердил в качестве пленных Международный комитет Красного Креста. Еще 229 случаев подтвердили с помощью других источников.

Лубинец также рассказал о случаях, когда тяжелобольные военнопленные, которых готовили к обмену, в конце концов оказались среди переданных Украине тел.

По его словам, пятеро военнопленных из Стамбульского списка тяжелобольных были среди репатриированных тел в августе прошлого года. Их планировали вернуть в рамках обмена, однако Украина получила тела погибших.

Именно поэтому омбудсман отмечает необходимость первоочередного обмена тяжелораненых и тяжелобольных украинских пленных.

Отметим, что по данным уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне применяют против украинских пленных почти 700 видов пыток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: СТРАШНАЯ ПРАВДА о КАМЫШИНСКОМ СИЗО! Огласка СПАСАЛА ЖИЗНЬ ПЛЕННЫМ

Напомним, ранее освобожденные из плена воины рассказали , как в СИЗО РФ угомонили главного палача.

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