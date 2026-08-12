Лубінець назвав кількість українців, які загинули в російському полоні

Дмитро Лубінець / © Офіс президента України

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В Україні підтвердили загибель щонайменше 375 українців у російських місцях несвободи. Йдеться як про військовополонених, так і про цивільних заручників.

Про це під час брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, Україна веде окремий список загиблих у російському полоні. Наразі в ньому 375 імен. Усі ці люди були верифіковані як такі, що перебували в російському полоні або утримувалися як цивільні заручники, а додому вони повернулися вже після загибелі.

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Як зазначено на слайді, представленому під час брифінгу, Росія передала Україні 375 тіл людей, яких верифікували як полонених. Із них 146 офіційно підтвердив як полонених Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 229 випадків підтвердили за допомогою інших джерел.

Лубінець також розповів про випадки, коли тяжкохворі військовополонені, яких готували до обміну, врешті опинилися серед переданих Україні тіл.

За його словами, п’ятеро військовополонених зі Стамбульського списку тяжкохворих були серед репатрійованих тіл у серпні минулого року. Їх планували повернути в межах обміну, однак Україна отримала тіла загиблих.

Саме тому омбудсман наголошує на необхідності насамперед обміну тяжкопоранених і тяжкохворих українських полонених.

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Зазначимо, що за даними уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, росіяни застосовують проти українських полонених майже 700 видів тортур.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: СТРАШНА ПРАВДА про КАМИШИНСЬКЕ СІЗО! Розголос ВРЯТУВАВ ЖИТТЯ ПОЛОНЕНИМ

Нагадаємо, раніше звільнені з полону воїни розповіли, як у СІЗО РФ вгамували головного ката.

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