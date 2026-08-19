"Меня никто не задерживал": Мудрая впервые прокомментировала обыски и подозрение

Ирина Мудрая / © соцмережі

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Бывшая заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра подтвердила проведение у нее обысков, объявление подозрения и вручение ходатайства о мере пресечения. Также она заявила, что решила добровольно покинуть пост.

Об этом говорится в ее заявлении, обнародованном юридической компанией «Миллер» в Facebook.

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В юридической фирме отметили, что представляют интересы Мудрой и публикуют ее обращение на своей странице, поскольку у самой экспосадовицы пока нет доступа к социальным сетям.

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Эксзамглавы ОПУ опровергла слухи о своем задержании и отметила, что действует в рамках процессуального поля.

«Сегодня утром у меня прошли обыски, а впоследствии мне сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения. Сразу опростую ложь, которая уже распространяется по сети: меня никто не задерживал. Я вместе с адвокатами спокойно готовлюсь к судебному заседанию», — заявила Мудра.

Чиновница подчеркнула, что сотрудничает со следствием, однако публично оценивать материалы производства пока не планирует.

«Фрагменты разговоров, которые сегодня обнародуют частями и вне контекста, буду комментировать после ознакомления с материалами дела. Соцсети — это не место, где устанавливают истину. Вместе с адвокатами предоставлю развернутую позицию предметно, по сути, каждый эпизод», — отметила она.

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Кроме того, Ирина Мудра сообщила, что подала заявление об уходе из Офиса Президента. Она подчеркнула, что будет защищать свое имя правовым способом как частное лицо, чтобы не переносить эту борьбу на государство.

Дело Ирины Мудрой — что известно

Напомним, в среду, 19 августа, бывший заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрий объявили подозрение. Вероятно, речь идет о деле НАБУ и САП по отмыванию средств. Также правоохранители провели обыски на двух связанных с ней объектах.

По данным следствия, речь идет о схеме легализации 150 млн грн наличных денег, которую, в частности, могли вводить в легальное обращение через счета подконтрольных компаний для внесения залога за одного из фигурантов производства.

К слову, в этот же день стало известно, что президент Владимир Зеленский уволил Ирину Мудрую с должности заместителя руководителя Офиса президента.

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