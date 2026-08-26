Почему глава ЦРУ прилетел в Москву на военном 265-тонном самолете: эксперты раскрыли неожиданную причину

C-17 Globemaster III Воздушных сил США / © Associated Press

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Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф неожиданно прилетел в Москву на военно-транспортном самолете C-17 Globemaster III Воздушных Сил. Американские чиновники используют его из соображений безопасности.

Об этом сообщает Defense Express.

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Почему военно-транспортный, а не правительственный самолет — вероятные причины

Директор ЦРУ мог воспользоваться одним из правительственных самолетов, например C-37 или C-40, которые являются специальными версиями Gulfstream V и Boeing 737, но выбрал C-17 Globemaster III. Этот самолет предназначен для стратегических перевозок, а также используется по соображениям безопасности.

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C-17 входит в класс стратегических военно-транспортных самолетов. Его максимальная взлетная масса составляет 265 тонн, а грузоподъемность — до 77,5 тонн. С полезной нагрузкой в 75 тонн самолет может преодолеть около 4400 км без дозаправки в воздухе.

Так что возможности C-17 значительно превышают потребности в перевозке даже директора ЦРУ вместе с делегацией. В то же время, такие самолеты могут использоваться для полетов к аэродромам, где посадка считается потенциально опасной.

Именно C-17 ранее использовали для перевозки американских чиновников в Афганистан. Одной из причин является оснащение этих самолетов системами противодействия зенитным ракетам, что повышает безопасность полетов в потенциально опасных районах.

Кроме того, C-17 может поставлять транспорт для американских делегаций. Вероятно, именно это могло стать одной из причин его использования в этот раз: в Москве был замечен кортеж дипломатических автомобилей в сопровождении полиции.

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Возможности самолета действительно впечатляют: C-17 способен перевозить даже танк Abrams, а также около десятка обычных или бронированных автомобилей.

Визит директора ЦРУ в Москву — что известно

Напомним, по данным издания CBS News, 25 августа в Москву на военном самолете США прилетел директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Официально власти не комментировали визит главы ЦРУ.

У Путина заявили, что это были «контакты между службами безопасности». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на комментарий спикера Путина Дмитрия Пескова.

Между тем, американский журналист Майкл Вайс назвал другую цель визита директора ЦРУ в Москву. По его версии, Рэтклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы и НАТО.

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