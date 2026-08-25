Самолет ВВС США неожиданно приземлился в Москве: у Путина удивили реакцией на загадочный рейс

Boeing C-17 Globemaster III / © Associated Press

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Во вторник, 25 августа, транспортный самолет Военно-воздушных сил США прилетел в Москву. Его заметили в аэропорту «Внуково».

Об этом свидетельствуют данные с портала FlightRadar, отслеживающего полеты самолетов в режиме реального времени.

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По информации портала, в Москву мог прибыть американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555. По данным сервиса, он вылетел из Риги в 08:50 по киевскому времени, после чего приземлился в аэропорту «Внуково».

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Перед полетом в Россию самолет прибыл в Ригу из американского Кэмп Спрингс. Там находится авиабаза Эндрюс, которая является одной из ключевых военных баз США и местом базирования президентского борта Air Force One.

Самолет ВВС США. Фото: сундуков / © flightradar24

Реакция Кремля удивляет

В Кремле прокомментировали информацию о загадочном рейсе из США. Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о прибытии американского военного самолета в Москву.

По его словам, у российских властей также нет данных о запланированных на этой неделе встречах с представителями администрации США.

Что известно о Boeing C-17 Globemaster III

Boeing C-17 Globemaster III — американский тяжелый военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки военных, техники, грузов и воздушного десантирования.

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Основные характеристики:

производитель: Boeing;

тип: стратегический и тактический военно-транспортный самолет;

экипаж: 3 человека;

максимальная грузоподъемность: около 77,5 тонн;

максимальная скорость: около 830 км/ч;

дальность полета: до примерно 8700 км без дозаправки;

особенность: может работать не только с крупных авиабаз, но и относительно коротких взлетно-посадочных полос.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что представил общее мирное предложение Украины, США и Европы по прекращению войны в Украине с тремя условиями. Этот план посланники США намерены обсудить как с Украиной, так и с Россией.

Пропагандистское агентство ТАСС заявило, что Виткофф и Кушнер якобы на неопределенный срок отложили свои визиты в Украину и Россию. Институт изучения войны ISW не нашел никаких доказательств, подтверждающих или опровергавших это утверждение.

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