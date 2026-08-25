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За месяц — уже третье дело: в РФ сажают руководителей дроновых проектов
В РФ за последний месяц под арест попали уже несколько руководителей дроновых проектов. Все дела связаны с государственными средствами, выделенными для развития беспилотников.
В России за последний месяц были арестованы уже несколько руководителей компаний и проектов, связанных с производством беспилотников и государственным финансированием.
Об этом сообщает белорусское медиа "NEXTA Live".
Еще 14 августа силовики задержали генерального директора Центра беспилотных систем «ТулаДрон» Григорьева. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, однако о деле стало известно только сейчас.
Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Детали предполагаемой схемы следствие пока не раскрывает.
На создание «ТулаДрона» было направлено около 12 млн долларов, из которых примерно 8,2 млн долларов составляли федеральные средства.
Это уже как минимум третий подобный случай за последний месяц. В конце июля в России арестовали топ-менеджеров компаний «Эфко» и «Транспорт будущего».
А 8 августа под стражу взяли действующего и бывшего руководителя «Дрон Солюшнс».
Все эти дела связаны с государственными средствами, выделяемыми на развитие беспилотных технологий.
Напомним, ранее ISW писал, что Путин больше не может скрывать ущерб от войны и украинских дальнобойных ударов, из-за чего был вынужден публично признать экономические проблемы РФ и разрушение логистических объектов, таких как склады Wildberries. На фоне инфляции, дефицита и приближения выборов в Госдуму доверие пропаганде падает, а диктатор пытается оправдаться перед обществом, однако демонстрирует потерю контроля над тоталитарным нарративом.