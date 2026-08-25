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Комплексы РЭБ, склады и МиГ-29: что известно о новых поражениях военных целей РФ
ВСУ нанесли новые потери россиянам, поразив их технику.
Силы обороны Украины 24 августа и в ночь на 25 августа нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов. В частности, атакованы комплексы РЭБ и МиГ-29.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Что известно об ударах
В Луганске украинские военные поразили специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы «Пересвет-М». Еще одна цель — станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи Starlink — поражена в Мирном на временно оккупированной территории Крыма.
В Бердянске Запорожской области под удар попали склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов российских войск. В Приморске также поражены склады материально-технических средств оккупантов.
Кроме того, по результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа российского истребителя МиГ-29 на аэродроме Миллерово в Ростовской области РФ.
В Генштабе отметили, что степень нанесенного ущерба пока уточняется. Работа украинских военных по ключевым объектам русских войск продолжается.
Ранее мы писали, что в ночь на 25 августа Краснодарский край РФ атаковали беспилотники. После взрывов в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода разразился масштабный пожар. Генштаб ВСУ подтвердил поражение мощностей НПЗ. В свою очередь, российские власти сообщили о погибших и пострадавших. Есть перебои в работе железнодорожной станции поблизости.