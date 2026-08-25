Комплекси РЕБ, склади та МіГ-29: що відомо про нові ураження військових цілей РФ

Знищена російська техніка / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Сили оборони України 24 серпня та в ніч проти 25 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Зокрема, атаковані комплекси РЕБ та МіГ-29.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Що відомо про удари

Зокрема, у Луганську українські військові уразили спеціалізований комплекс радіоелектронної боротьби «Пересвет-М». Ще одну ціль — станцію радіоелектронного подавлення супутникового зв’язку Starlink — уражено в Мирному на тимчасово окупованій території Криму.

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У Бердянську Запорізької області під удар потрапили склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів російських військ. У Приморську також уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів.

Крім того, за результатами аналізу даних підтверджено пошкодження 24 серпня російського винищувача МіГ-29 на аеродромі «Міллерово» в Ростовській області РФ.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Робота українських військових по ключових об’єктах російських військ триває.

Раніше ми писали, що у ніч проти 25 серпня Краснодарський край РФ атакували безпілотники. Після вибухів у районі Афіпського нафтопереробного заводу спалахнула масштабна пожежа. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження потужностей НПЗ. У свою чергу, російська влада повідомила про загиблих і постраждалих. Є перебої в роботі залізничної станції поблизу.

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