Пицца без лишних калорий: как сделать любимое блюдо полезнее

Как уменьшить калорийность пиццы / © Unsplash

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Пицца давно завоевала статус любимого блюда миллионов, но современные производители и рестораны часто превращают ее в настоящую калорийную «бомбу» с избытком соуса и жиров. Не отказывайтесь от любимого блюда, просто сделайте пиццу более здоровой и менее калорийной. Рассказываем, как уменьшить количество калорий в пицце.

Об этом пишет Eat this, not that.

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Как уменьшить калорийность пиццы: действенные лайфхаки

Если вы готовите пиццу дома, вы сами можете контролировать ее калорийность. Сначала следует уменьшить гликемический индекс блюда. Это можно сделать с помощью продуктов, богатых клетчаткой и белком.

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Лучшим выбором станут сырые овощи и нежирное мясо, например куриная грудка или ветчина. Вместо этого следует избегать обработанных мясных изделий типа бекона и колбасы, а также овощей, жареных или запеченных в большом количестве масла.

Главная польза традиционной пиццы кроется в томатном соусе, богатом ликопином. Недавние исследования доказывают, что это вещество может защищать организм от развития рака предстательной железы. Белые соусы для пиццы лишены этого преимущества, поэтому здесь работает простое правило: чем краснее соус, тем лучше для здоровья.

Большинство калорий прячется именно в тесте, которое обычно делают из рафинированной белой муки. Она почти не содержит полезной пищевой ценности, резко повышает уровень инсулина и только усиливает аппетит. Чем меньше мучной основы, тем лучше, поэтому пицца на тонком тесте почти всегда является самым выгодным вариантом.

Ускорить метаболизм и съесть меньшую порцию помогут специи. Канадские исследователи выяснили, что мужчины, которые употребляли острые закуски, ели на 200 калорий меньше по сравнению с теми, кто игнорировал острый соус. Достаточно добавить немного свежесмолотого черного перца, хлопьев красного чили или других пряностей прямо на кусочек.

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Также очень важно уменьшать количество сыра в пицце, если вы хотите питаться здоровее и потреблять меньше калорий.

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Appetite, порция салата перед основным приемом пищи способна уменьшить общую калорийность всей трапезы на 11%. Для обычного обеда на 600 калорий это сэкономит около 120 калорий, что равно пробежке на беговой дорожке.

Поэтому перед употреблением пиццы съешьте немного салата с добавленным бальзамическим уксусом. Уксус помогает контролировать уровень сахара в крови, а перед употреблением углеводной пищи может помочь снизить резкий скачок сахара в крови на 34%.

Что будет, если каждый день есть по 5000 калорий

Напомним, фитнес-тренер Виктор Мандзяк прокомментировал видео блогера, которая показала свой день с суточным рационом примерно на 5 тысяч калорий. Девушка подробно описала свое меню, состоявшее из макарон, суши, бургеров, лимонадов, десертов и блюд из курицы, хотя впоследствии подчеркнула, что питается так не каждый день.

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Специалист объяснил, что регулярный энергетический профицит приводит к значительному увеличению массы тела. По его словам, хотя со временем энергозатраты организма растут и стабилизируются, избыточный вес создает серьезный физический дискомфорт и может сократить продолжительность жизни в среднем на 7 лет.

Тренер подчеркнул, что ожирение ассоциируется с сотнями опасных заболеваний, в частности сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и раком, которые на начальных стадиях часто протекают бессимптомно.

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