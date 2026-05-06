- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 1 мин
Пицца из брокколи-теста — рецепт блюда для тех, кто считает калории
Пицца, которую можно есть без чувства вины, кажется, это звучит как очередной миф, но вариант с брокколи — тот редкий случай, когда тренд действительно работает.
В мире здоровых рецептов есть две категории: красивые, но они разочаровывают на вкус, и те, которые приятно удивляют. Пицца с брокколи — однозначно из второй категории. Рецепт, о котором рассказали на странице ameliezen, — идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать нечто большее, чем просто «полезную альтернативу».
Ингредиенты
Основа
небольшая головка брокколи 1 шт.
яйца 3 шт.
зернистый сыр 3 ст. л
соль
оливковое масло
Начинка
томатный соус
моцарелла
вешенки
курица или индейка
Приготовление
Приготовьте брокколи на пару до мягкости.
Разомните вилкой до однородной текстуры.
Добавьте яйца, сыр и соль, хорошо перемешайте.
Слегка смажьте противень оливковым маслом, чтобы основа не прилипала.
Выложите массу в форме круглого коржа.
Запекайте 15-20 мин при 190°C, до легкой золотистости.
Достаньте основу и добавьте начинку: соус, сыр, грибы, мясо.
Верните в духовку еще на 5 мин пока сыр не расплавится и не станет аппетитно румяным.
Подавайте сразу горячей.
Пицца с брокколи — новый формат любимого классического блюда. Легкая, питательная и удивительно вкусная.