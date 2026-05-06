Рецепты
66
1 мин

Пицца из брокколи-теста — рецепт блюда для тех, кто считает калории

Пицца, которую можно есть без чувства вины, кажется, это звучит как очередной миф, но вариант с брокколи — тот редкий случай, когда тренд действительно работает.

Станислава Бондаренко
Пицца с брокколи instagram.com/ameliezen_ / © Instagram

В мире здоровых рецептов есть две категории: красивые, но они разочаровывают на вкус, и те, которые приятно удивляют. Пицца с брокколи — однозначно из второй категории. Рецепт, о котором рассказали на странице ameliezen, — идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать нечто большее, чем просто «полезную альтернативу».

Ингредиенты

Основа

  • небольшая головка брокколи 1 шт.

  • яйца 3 шт.

  • зернистый сыр 3 ст. л

  • соль

  • оливковое масло

Начинка

  • томатный соус

  • моцарелла

  • вешенки

  • курица или индейка

Приготовление

  1. Приготовьте брокколи на пару до мягкости.

  2. Разомните вилкой до однородной текстуры.

  3. Добавьте яйца, сыр и соль, хорошо перемешайте.

  4. Слегка смажьте противень оливковым маслом, чтобы основа не прилипала.

  5. Выложите массу в форме круглого коржа.

  6. Запекайте 15-20 мин при 190°C, до легкой золотистости.

  7. Достаньте основу и добавьте начинку: соус, сыр, грибы, мясо.

  8. Верните в духовку еще на 5 мин пока сыр не расплавится и не станет аппетитно румяным.

Подавайте сразу горячей.

Пицца с брокколи — новый формат любимого классического блюда. Легкая, питательная и удивительно вкусная.

