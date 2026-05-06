Пицца с брокколи instagram.com/ameliezen_ / © Instagram

Реклама

В мире здоровых рецептов есть две категории: красивые, но они разочаровывают на вкус, и те, которые приятно удивляют. Пицца с брокколи — однозначно из второй категории. Рецепт, о котором рассказали на странице ameliezen, — идеальный пример того, как простые ингредиенты могут создать нечто большее, чем просто «полезную альтернативу».

Ингредиенты

Основа

небольшая головка брокколи 1 шт.

яйца 3 шт.

зернистый сыр 3 ст. л

соль

оливковое масло

Начинка

томатный соус

моцарелла

вешенки

курица или индейка

Пицца с брокколи instagram.com/ameliezen_ / © Instagram

Приготовление

Приготовьте брокколи на пару до мягкости. Разомните вилкой до однородной текстуры. Добавьте яйца, сыр и соль, хорошо перемешайте. Слегка смажьте противень оливковым маслом, чтобы основа не прилипала. Выложите массу в форме круглого коржа. Запекайте 15-20 мин при 190°C, до легкой золотистости. Достаньте основу и добавьте начинку: соус, сыр, грибы, мясо. Верните в духовку еще на 5 мин пока сыр не расплавится и не станет аппетитно румяным.

Подавайте сразу горячей.

Пицца с брокколи — новый формат любимого классического блюда. Легкая, питательная и удивительно вкусная.

Реклама

Новости партнеров