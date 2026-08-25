За місяць — уже третя справа: у РФ саджають керівників дронових проєктів

Директор Центру безпілотних систем «ТулаДрон» Григор’єв / © телеграм-канал NEXTA Live

Реклама

У Росії за останній місяць заарештували вже кількох керівників компаній і проєктів, пов’язаних із виробництвом безпілотників та державним фінансуванням.

Про це повідомляє білоруське медіа “NEXTA Live”.

Реклама

Ще 14 серпня силовики затримали генерального директора Центру безпілотних систем «ТулаДрон» Григор’єва. Суд відправив його до СІЗО на два місяці, однак про справу стало відомо лише зараз.

Реклама

Його підозрюють у шахрайстві в особливо великому розмірі. Деталі ймовірної схеми слідство поки не розкриває.

На створення «ТулаДрона» спрямували близько 12 млн доларів, із яких приблизно 8,2 млн доларів становили федеральні кошти.

Це вже щонайменше третій подібний випадок за останній місяць. Наприкінці липня в Росії заарештували топменеджерів компаній «Ефко» та «Транспорт будущего».

А 8 серпня під варту взяли чинного та колишнього керівників «Дрон Солюшнс».

Реклама

Усі ці справи пов’язані з державними коштами, які виділялися на розвиток безпілотних технологій.

Нагадаємо, раніше ISW писав, що Путін більше не може приховувати збитки від війни та українських далекобійних ударів, через що був змушений публічно визнати економічні проблеми РФ і руйнування логістичних об’єктів, таких як склади Wildberries. На тлі інфляції, дефіциту та наближення виборів до Держдуми довіра до пропаганди падає, а диктатор намагається виправдатися перед суспільством, однак демонструє втрату контролю над тоталітарним наративом.

Новини партнерів

Новини партнерів