Всього 3 хвилини на день: вчені з’ясували, що пов’язано зі зниженням ризику 13 видів раку

3 хвилини руху на день можуть знизити ризик раку — дослідження / © pexels.com

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Тривале сидіння можна бодай частково компенсувати короткими періодами руху, і для цього не обов’язково виділяти час на повноцінне тренування. У новому дослідженні вчені встановили: що активніше людина проводить ці кілька хвилин, то помітнішим може бути зв’язок із нижчим ризиком деяких видів раку.

Про це повідомило видання Egeszseg Kalauz.

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До такого висновку дійшли науковці з Університетського коледжу Лондона, які працювали з даними 59 218 дорослих із бази UK Biobank.

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Учасники в середньому залишалися в сидячому положенні близько десяти годин на добу. Вчені не обмежували аналіз інформацією про заняття спортом, а простежили за різними типами повсякденної активності. Машинне навчання допомогло розподілити їх на п’ять груп — від сидіння та стояння до легкого, помірного й інтенсивного руху.

Наступним етапом стало тривале спостереження за здоров’ям учасників — воно охопило приблизно вісім років. Особливу увагу дослідники приділили 13 видам онкологічних захворювань, які пов’язують із недостатньою фізичною активністю. Йдеться, зокрема, про рак легень, молочної залози та товстої кишки.

Що показали розрахунки вчених

Ключовим виявився не лише сам факт руху, а і його інтенсивність. За моделлю дослідників, навіть невелика частина дня, проведена активніше замість сидіння, була пов’язана з нижчим ризиком досліджуваних видів раку.

Різні навантаження при цьому давали неоднаковий результат. Близько пів години стояння за силою виявленого зв’язку відповідали приблизно 15 хвилинам легкої активності — наприклад, повільній прогулянці.

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Для інтенсивного руху розрахункова різниця була ще більшою: три хвилини такої активності на добу в моделі відповідали приблизно півтори години легкого навантаження.

Причому йдеться не обов’язково про біг, спортзал чи спеціальні вправи. Потрібного рівня інтенсивності можна досягти й у побуті — наприклад, швидко піднятися сходами або пробігти невелику відстань, поспішаючи на автобус. Орієнтиром є навантаження, від якого помітно частішають дихання та серцебиття.

У деяких варіантах моделювання перерозподіл часу від сидіння на користь фізичної активності був пов’язаний зі зниженням ризику 13 досліджуваних видів раку максимум на 7%.

Що насправді означають ці результати

Втім, робити висновок, що три хвилини руху щодня безпосередньо захищають від раку, не можна. Науковці спостерігали за зв’язком між способом життя людей і подальшими випадками захворювань, а не проводили експеримент, який міг би підтвердити причинно-наслідковий ефект.

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Крім фізичної активності, на результати могли впливати інші відмінності між учасниками — зокрема їхній загальний стан здоров’я та спосіб життя.

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