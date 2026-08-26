Джон Ретклифф и Владимир Путин / © Associated Press

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Директор ЦРУ Джон Рэтклифф провел напряженные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Глава Кремля отверг мирные предложения США по Украине и возможность прекращения огня. Ретклифф также передал Путину разведданные о готовящейся скрытой мобилизации в России и предостерегал от угроз странам НАТО.

Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

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Путин отверг мирные предложения США и прекращение огня

Ретклифф сообщил Путину о «комплексе мер», без уточнения деталей, которые Украина при поддержке США готовит в ответ на действия РФ. По его словам, эти меры могут не только существенно сократить экспортные возможности России, но фактически заблокировать ее южные порты и ограничить стратегический оборонный потенциал. В то же время директор ЦРУ призвал Кремль согласиться на реальные компромиссные предложения США и партнеров по Донбассу, скорейшему прекращению боевых действий и разведению сторон.

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Путин заявил, что Россия будет отвечать зеркально и «втрое мощнее» на любые операции Украины. Он отказался «на данный момент» принять предложения президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию и исключил возможность введения режима прекращения огня в этом году.

Требования Путина по «портовому» и «энергетическому» перемирию

Ретклифф также повторно предложил России посредничество США для введения «портового» и «энергетического» перемирия с Украиной. Стороны обсудили возможные условия таких договоренностей.

В частности, Путин выдвинул следующие требования:

Украина прекращает какие-либо дальнобойные удары по России на расстояние более 200 км от линии боевого столкновения по военным целям;

Украина останавливает удары по объектам гражданской инфраструктуры РФ.

Украина прекращает удары по Крыму и логистической инфраструктуре, обеспечивающей полуостров;

Украина прекращает любые удары по нефтеперерабатывающим заводам и по энергетической инфраструктуре РФ.

В случае выполнения этих условий российский диктатор якобы готов отдать приказ о прекращении ударов по портовой и энергетической инфраструктуре Украины. В то же время, он не планирует прекращать атаки на объекты, которые «обеспечивают военную машину „киевского режима“.

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Ретклифф заявил о готовности передать российские предложения украинской стороне. Также он выразил готовность США лично выступить модератором таких переговоров.

Мобилизация в России

Кроме того, Ретклифф передал Путину разведывательные данные о мероприятиях, проводимых в РФ для подготовки принудительной мобилизации 350-450 тыс. человек. Он предупредил, что реализация таких планов непременно повлечет за собой ответ Украины и ее партнеров, в частности США.

Директор ЦРУ в очередной раз подчеркнул, что у российско-украинской войны нет военного решения, а любые шаги Москвы, направленные на дальнейшую эскалацию, будут иметь адекватный ответ.

Путин со своей стороны заявил, что полномасштабная мобилизация в РФ не планируется. По его словам, у страны-агрессора есть достаточные резервы для обеспечения потребностей фронта без проведения такой мобилизации. В случае необходимости, добавил диктатор, будут приняты меры, позволяющие быстро устранить возможную диспропорцию между потребностями фронта и кадровым предложением.

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«От себя. Как я понял, путин подтвердили будущее проведение скрытой частичной мобилизации. Может, я неправ», — заметил Павлюченко.

Территориальные компромиссы

Ретклифф заявил, что у России остается крайне мало времени для согласия на территориальный компромисс, прежде чем возможность введения жестких санкций со стороны США может оказаться неотвратимой.

Путин не исключил «теоретическую возможность» создания в Донецкой области специальной экономической зоны под управлением США. В то же время он отметил, что этот вопрос требует отдельной проработки с точки зрения безопасности и юридических аспектов. По словам президента РФ, для этого потребуется определенное время, а также формирование соответствующих рабочих групп со стороны Вашингтона и Москвы. В то же время, участие Украины в таких переговорах Путин не предусматривает.

Также глава Кремля не исключил возможность прекращения боевых действий в Сумской и Харьковской областях. Однако он связал это с общей деэскалацией по ключевым вопросам безопасности, на которую, по его словам, должна пойти Украина. В ответ Россия якобы готова предпринять зеркальные шаги. Аналитик отметил, что фактически речь идет об отказе от конкретного предложения по прекращению боевых действий.

Ретклифф предупредил Путина о последствиях провокаций против НАТО

Ретклифф ознакомил Путина с данными американских разведывательных служб по подготовке Россией возможных провокаций против стран Балтии и Северной Европы. Директор ЦРУ предупредил российского президента о «разрушительных последствиях» для его государства в случае реализации таких сценариев. Он также заявил о безоговорочной готовности США присоединиться военным путем к ответу НАТО на подобные провокации.

Путин со своей стороны заверил американскую сторону, что Россия не планирует совершать провокации или начинать боевые действия против государств НАТО. Также он повторил готовность допустить США на общем уровне к ознакомлению с функционированием объектов, которые, якобы, могут использоваться для таких провокаций. В то же время, Путин подчеркнул, что РФ готова ответить военным путем на любые провокации со стороны стран Альянса.

«Как я понял, вторая часть визита Рэтклиффа, если она состоится, будет связана с посещением американцами определенных объектов на северо-западе рф. Именно поэтому, я так думаю, Украину просили не бить по северо-западу рф, включая Питер. Возможно, я неправ, но вряд ли. Хотя… Большое поле для размышлений», — говорится в сообщении аналитика.

Приостановка ударов по Киеву и Москве

Путин подтвердил готовность на два дня визита Ретклиффа отказаться от массированных воздушных атак по киевскому региону при условии, что Украина не будет наносить удары по Москве и северо-западному региону России. В то же время, диктатор заявил, что в случае нарушения Украиной этих условий готов досрочно отдать приказ о возобновлении ударов.

«Об Иране и обмене осужденными ничего не дали, единственное — „для вас ничего интересного“. Также мы ничего не знаем о том, будет ли совершена вторая часть визита Рэтклиффа в Россию», — написал Павлюченко.

Переговоры директора ЦРУ и президента России прошли в напряженной, но деловой атмосфере. По итогам встречи стороны зафиксировали наличие разногласий по обсуждаемым ключевым вопросам.

Напомним, Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа на военном самолете США. Цель визита и детали запланированных встреч не разглашались. Это первый визит директора ЦРУ в Россию с 2021 года, когда американская разведка пыталась выяснить намерения Путина накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал визит Ретклиффа «контактами между службами безопасности», хотя ранее отрицал наличие информации о самолете и встречах. В Вашингтоне официальные ведомства, в частности ЦРУ, Пентагон и Белый дом, отказались от комментариев по поводу целей и деталей поездки.

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