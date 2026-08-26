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"Динамо" официально простилось с форвардом-легионером
Эрик Рамирес покинул столичный клуб, за который за пять лет сыграл 20 матчей.
Киевское "Динамо" официально объявило о трансфере венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который продолжит карьеру на родине — в составе "Карабобо" .
Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих".
Стороны договорились о переходе 27-летнего игрока, однако финансовые детали решили не разглашать.
Рамирес присоединился к "Динамо" в июле 2021 года, всего проведя за киевлян 20 матчей во всех турнирах и забив 4 мяча.
С 2022 года выступал на правах аренды за "Спортинг" (Хихон, Испания), "Слован" (Словакия), "Атлетико Насьональ" (Колумбия), "Тигре" (Аргентина) и "Богемианс 1905" (Чехия).
"Желаем Эрику успехов в дальнейшей карьере в новом клубе", — говорится в посте пресс-службы "бело-синих".
Ранее сообщалось, что "Шахтер" согласовал трансфер легионера из чемпионата Италии.