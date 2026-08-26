"Динамо" официально простилось с форвардом-легионером

Эрик Рамирес / © ФК Динамо Киев

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Киевское "Динамо" официально объявило о трансфере венесуэльского форварда Эрика Рамиреса, который продолжит карьеру на родине — в составе "Карабобо" .

Об этом сообщила пресс-служба "бело-синих".

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Стороны договорились о переходе 27-летнего игрока, однако финансовые детали решили не разглашать.

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Рамирес присоединился к "Динамо" в июле 2021 года, всего проведя за киевлян 20 матчей во всех турнирах и забив 4 мяча.

С 2022 года выступал на правах аренды за "Спортинг" (Хихон, Испания), "Слован" (Словакия), "Атлетико Насьональ" (Колумбия), "Тигре" (Аргентина) и "Богемианс 1905" (Чехия).

"Желаем Эрику успехов в дальнейшей карьере в новом клубе", — говорится в посте пресс-службы "бело-синих".

Ранее сообщалось, что "Шахтер" согласовал трансфер легионера из чемпионата Италии.

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