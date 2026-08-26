Через пожежу в лікарні загинули 14 немовлят: деталі трагедії

Пожежні машини біля лікарні в Ісламабаді, Пакистан / © Associated Press

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Щонайменше 14 новонароджених дітей загинули внаслідок пожежі, що сталася в пологовому відділенні однієї з найвідоміших державних лікарень Пакистану.

Про це передає The Guardian.

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Пожежа почалася рано вранці в середу та охопила палату Пакистанського інституту медичних наук, найбільшої державної лікарні в Ісламабаді.

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У заяві адміністрації лікарні підтвердили, що внаслідок пожежі загинули 14 новонароджених дітей у відділенні інтенсивної терапії. На момент пожежі у відділенні перебувало 15 немовлят, одну дитину врятував лікар.

Жінкам, які щойно народили, доводилося спускатися кількома сходовими прольотами, вилазити з вікон і драбинами, щоб врятуватися.

Міністр охорони здоров’я Пакистану Мустафа Камаль заявив, що багато немовлят перебували в інкубаторах або на кисневій терапії, і що кисневі балончики погіршили пожежу. Слідчі заявили, що пожежа сталася через несправний кондиціонер, який вибухнув у дитячій кімнаті, де спали новонароджені діти, що перебували у відділенні інтенсивної терапії.

Серед свідків був 38-річний Сардар Атті ур Рехман, чия дружина народила дівчинку в лікарні напередодні. Він спав у лікарні та кинувся до пологового відділення, коли поширювалася пожежа, відчайдушно шукаючи дружину та дитину.

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Він описав сцени паніки, коли густий дим наповнив палату: «Я не бачив своєї родини, включаючи новонароджену дитину, в кімнаті, але продовжував шукати. Моє серце стислося».

Пізніше він дізнався, що їм обом вдалося врятуватися від пожежі живими.

За словами Рехмана, інші жінки відмовилися йти, бо плакали, чекаючи своїх дітей.

«Я бачив матір, яка плакала та кричала, чекаючи на свою дитину, яку госпіталізували до відділення інтенсивної терапії. Я спробував потрапити до відділення інтенсивної терапії, але не зміг, бо дим був надто густим. Я нічого не бачив і мені було важко дихати. Я благав її, щоб вона врятувала себе, а дитину ми шукатимемо пізніше», — розповів він.

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Рехман сказав, що на момент пожежі у відділенні було мало персоналу, і що сім’ї були залишені напризволяще.

Один батько, який був на місці події, чий новонароджений син був серед загиблих, стверджував, що на дверях дитячої кімнати був замок, і що персоналу не було, щоб його відімкнути. Рятувальники розбили вікна дитячої кімнати, коли намагалися дістатися до немовлят.

У виданні зауважують, що пожежі у великих будівлях, таких як фабрики та торгові центри, є частим явищем у Пакистані, часто через погані закони безпеки та недбале дотримання будівельних норм.

Раніше ми писали, що через пожежу на заводі «Іскра» у Львові загинули троє людей, ще п’ятьох осіб госпіталізували.

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