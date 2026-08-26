5 серіалів, які тримають у напруженні до останньої серії

5 серіалів із заплутаними сюжетами / © Credits

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Ми зібрали п’ять серіалів, які по-різному грають із глядачем, адже одні засновані на реальних злочинах, інші змушують сумніватися у власних здогадках. Тут ви знайдете все — від моторошних сімейних драм до історій про маніпуляції, віру і таємниці.

«Сходи» (2022)

Одного дня дружину успішного письменника знаходять мертвою на під сходами їхнього ж будинку. Звинувачують у скоєному чоловіка жертви. Через розслідування родина опиняється втягнутою у бурхливу судову тяжбу. Серіал заснований на однойменному французькому документальному серіалі про кримінальні події 2004 року.

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«Незнайомка» (2020)

Одного разу таємнича незнайомка підходить до Адама Прайса і розповідає йому секрет. В результаті розкриття таємниці його дружина, Коррін, зникає безвісти. У міру розвитку історії виявляється, що незнайомка пов’язана з ще більшою кількістю таємниць у місті.

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«В її очах» (2021)

Мати-одиначка заводить роман із чоловіком, який виявляється її босом. Невдовзі героїня збрижується з його дружиною і опиняється втягнутою у дивну гру між подружжям, де кожен має власну версію правди. Те, що починається як нетрадиційний любовний трикутник, незабаром стає похмурою психологічною історією.

«Під мостом» (2024)

Канада, 1997 рік. Підлітка Ріна Вірк іде зустрітися з друзями, але додому вже не повертається. Серіал розповідає реальну історію вбивства, яке шокувало суспільство. Розслідує справу поліціянтка Кем Бентленд, а підозрюваними є дівчатка-підлітки і один хлопець.

«Під стягом небес» (2022)

Двоє детективів розслідують жорстоке вбивство молодої жінки та її маленької доньки. Але чим глибше вони занурюються в розслідування, тим більше воно перетинається з релігією, фанатизмом і радикальними переконаннями. Особливо складним розслідування є для головного героя, оскільки він сам є віруючою людиною.

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