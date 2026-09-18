Новий серіал про Ліззі Борден «підірвав» Мережу: що не так з історією Netflix та як було насправді

Ліззі Борден. Фото: Wikipedia

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Новий сезон антології «Монстр» Раяна Мерфі про Ліззі Борден викликав активні суперечки у Threads. Глядачі сперечаються через кількість художніх вигадок у серіалі та те, наскільки образ головної героїні відповідає реальній історії однієї з найвідоміших нерозкритих справ США.

ТСН.ua зібрав реакції глядачів на новий сезон «Монстра» та розповідає, що відомо про реальну історію Ліззі Борден.

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Частина користувачів пише, що творці серіалу суттєво доповнили історію Борден вигаданими сюжетними лініями та пов’язали її з іншими відомими постатями, хоча в реальному житті такого зв’язку не було. Інші глядачі ставляться до цього спокійніше, наголошуючи, що «Монстр» — художній, а не документальний проєкт.

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Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

Водночас реакції на сам серіал розділилися. Одні користувачі хвалять картинку та атмосферу епохи, інші називають її відразливою і неприємною. Окрему дискусію спричинило те, що серіал змушує частину аудиторії співчувати Ліззі.

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

Допис в Threads / © скриншот

Чи романтизували Ліззі Борден

Саме зображення Борден стало однією з головних причин суперечок у Threads. Користувачі звертають увагу, що екранний образ героїні відрізняється від відомих фотографій реальної Ліззі, а її історію доповнили драматичними та романтичними елементами.

«Якщо б ми побачили РЕАЛЬНУ історію Ліззі: без цього жахливого знущання, без романтичної лінії зі служницею, без танців під крутий саунд, з реальним, примітивним фінансовим мотивом, реально наближену до неї акторку по зовнішності — всі б продовжували говорити, що це фантастика та як її шкода?» — йдеться в одному з дописів.

Допис в Threads / © скриншот

Що насправді сталося в будинку Борденів

Реальна історія, яка лягла в основу нового сезону «Монстра», почалася 4 серпня 1892 року у Фолл-Рівері, штат Массачусетс. Як пише UNILAD, того ранку в будинку родини Борденів убили заможного власника нерухомості Ендрю Бордена та його другу дружину Еббі. Жертвам завдали численних ударів важким гострим предметом, а головною підозрюваною стала 32-річна донька Ендрю — Ліззі Борден.

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Під час обшуку будинку поліція виявила в підвалі чотири сокири та сокирки. Найбільше слідчих зацікавила невелика сокирка з відламаною біля металевої частини ручкою. Її головка була вкрита пилом і попелом. Обвинувачення припускало, що вбивця міг спалити закривавлену дерев’яну ручку, а металеву частину вкрити попелом, щоб приховати сліди. Водночас експерт із Гарвардської медичної школи Едвард Вуд крові на ній не виявив.

Увагу слідства привернула й сукня Ліззі. За кілька днів після вбивств подруга родини Еліс Рассел побачила, як Борден розривала синю сукню та кидала її до кухонної печі. Ліззі пояснювала, що позбувалася старого одягу, зіпсованого фарбою. Обвинувачення висунуло іншу версію: жінка могла спалити сукню, яку носила під час убивств, щоб знищити можливі сліди крові. Довести це не вдалося.

Слідство було суттєво обмежене можливостями криміналістики кінця XIX століття. Зняття відбитків пальців тоді ще не було стандартною практикою, а визначення групи крові з’явилося пізніше. Через це слідчі не змогли остаточно пов’язати ані знайдену сокирку, ані знищену сукню з убивствами.

Одними з наймоторошніших речових доказів стали черепи Ендрю та Еббі. Після поховання тіла ексгумували, а судово-медичні експерти дослідили пошкодження. Згодом черепи продемонстрували присяжним, щоб зіставити сліди від ударів із можливим знаряддям убивства. За повідомленнями того часу, побачивши їх у залі суду, Ліззі знепритомніла.

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Експерти також досліджували вміст шлунків загиблих, намагаючись встановити час і послідовність убивств. Результати вказували, що Еббі загинула раніше за чоловіка. Слідчі вилучили закривавлені фрагменти оббивки дивана, на якому знайшли Ендрю, а також пасма волосся Еббі, відрубані під час нападу.

Водночас, як нагадує LADbible, попри гучний судовий процес, Ліззі Борден виправдали. Тому популярне у масовій культурі твердження, що саме вона зарубала батька та мачуху сокирою, не є встановленим фактом. Хто насправді вбив Ендрю та Еббі Борден, достеменно невідомо й досі.

Згодом навколо справи виникло чимало легенд. Одна з найвідоміших — американська лічилка, у якій Ліззі приписували 40 ударів по мачусі. Насправді кількість зафіксованих поранень була іншою, а сама Борден юридично залишилася невинною у подвій­ному вбивстві.

За понад 130 років ця нерозкрита справа стала частиною американської масової культури. Будинок Борденів у Фолл-Рівері перетворився на туристичний об’єкт, а історія Ліззі стала основою для книжок, документальних і художніх проєктів. Тепер власну версію подій запропонував Раян Мерфі у «Монстрі» — і саме межа між історичними фактами та сценарною вигадкою спричинила нову хвилю дискусій.

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