Мать забила тревогу из-за сыпи у дочери: болезнь унесла жизнь ребёнка через несколько месяцев

Сыпь и вздутие живота у грудничка оказались признаками рака / © pixabay.com

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Лорен Бенхем призвала родителей внимательно относиться к необычным симптомам у детей после того, как у её маленькой дочери Нелли диагностировали нейробластому четвертой стадии. Первыми изменениями, которые насторожили женщину, были сыпь, а также твёрдый и вздутый живот шестимесячной девочки.

Об этом сообщило издание Mirror.

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29-летняя жительница Саутенд-он-Си вспоминает, что с самого начала чувствовала: со здоровьем дочери что-то не так. Увидев сыпь, она даже предположила, что у Нелли может быть менингит. Это происходило во время пандемии Covid-19, поэтому женщина показывала фотографии ребёнка родственникам и друзьям. Они пытались её успокоить и говорили, что не видят повода для беспокойства.

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«Я думала, что у неё менингит из-за сыпи. Это было во время пандемии, поэтому я не могла видеться с людьми и полагалась на то, что присылала фотографии друзьям и родственникам. Все уверяли меня, что с ней всё в порядке, но мамина интуиция всегда верна», — отметила женщина.

Однако Бенхем решила не ждать и обратилась за медицинской помощью. Девочку направили на обследование, и через четыре дня, в июле 2020 года, родителям сообщили, что у Нелли нейробластома четвертой стадии. Это редкий агрессивный вид рака, который чаще всего диагностируется у детей младше пяти лет.

После постановки диагноза началось длительное лечение, которое продолжалось около восьми месяцев. В январе 2021 года Нелли перенесла операцию после курса химиотерапии. Хирургам удалось полностью удалить основную опухоль.

«Нелли справлялась с лечением, как настоящий воин. Никаких болезней, почти никаких слёз; она просто с достоинством преодолела это и помогла мне. Она была такой, такой храброй, такой сильной и так хорошо справилась», — заявил Бенхем.

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Впрочем, вскоре мать вновь обратила внимание на изменения в самочувствии девочки. Она настояла на том, чтобы дочь дополнительно обследовали. Результаты показали, что болезнь вернулась, а рак уже распространился на мозг.

В марте 2021 года Нелли умерла. Девочке было всего 14 месяцев.

Впоследствии Лорен родила ещё двоих детей — сыновей. Она рассказывает мальчикам об их старшей сестре и делится историей Нелли, надеясь, что её опыт побудит других родителей не оставлять без внимания необычные изменения в состоянии детей.

Бенхем подчеркивает: если поведение или самочувствие ребенка вызывают беспокойство, стоит обратиться к врачу, даже если близкие уверяют, что причин для беспокойства нет. Среди симптомов, на которые она советует обращать внимание, — необъяснимые уплотнения или опухоли, длительная лихорадка, головная боль, синяки без видимой причины, хромота, вздутие живота и частые инфекции.

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Напомним, ранее непонятная сыпь на теле заставила девушку выбросить новые вещи из дома и отдать аквариумных рыбок. Однако истинную причину опасного состояния медики установили лишь после длительных обследований.

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