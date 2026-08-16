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Марк Дэвидсон Джасильдо из Филиппин живет с редчайшим заболеванием, из-за которого его пальцы и кисти выросли до аномальных размеров.

Однако мужчина нашел в своей особенности неожиданное преимущество — огромные руки пригодились ему при уходе за маленькой дочерью. Марк, которому макродактилию диагностировали еще при рождении, рассказал о своей жизни в документальном проекте телеканала TLC.

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Из-за заболевания его пальцы и кости внутри них значительно увеличились и деформировались.

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Повседневная жизнь с такой особенностью часто создает для него дополнительные трудности. В то же время мужчина говорит, что именно необычный размер его рук иногда становится настоящим преимуществом, особенно когда он проводит время со своей маленькой дочерью Кэтрин Рэй.

По словам Марка, его руки могут буквально заменить ребенку подушку.

"Хотя мои руки и большие, но в этом есть свои преимущества", - сказал он. "Когда она спит, я использую свои руки как подушку для нее".

Марк Дэвидсон Джасильдо / © скриншот с видео

Но на этом необычные способы использования рук не заканчиваются. Во время прогулок с дочерью они могут выполнять еще одну функцию – защищать ребенка от солнца или дождя.

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«Часть моих рук мягкая. Иногда я использую их как зонтик, знаете», – рассказал Марк.

Что такое макродактилия

Макродактилия – редкое нарушение развития, которое может влиять на кости, мягкие ткани, нервы и кровеносные сосуды. Чаще оно проявляется в руках или ногах.

Заболевание характеризуется аномальным увеличением одного или нескольких пальцев. В случае Марка большинство пальцев выросли до значительно больше нормы размеров.

На его правой руке всего один палец остался «нормального» размера. Именно на него мужчина в значительной степени полагается, когда ему нужно что-нибудь схватить или выполнить обычные повседневные действия.

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«У меня это с рождения и научился приспосабливаться, используя руки для выполнения всех дел, которые мне приходится делать каждый день», — рассказал он.

Марк Дэвидсон Джасильдо / © скриншот с видео

Свое состояние Марк описывает как ощущение, будто «в руках лежит камень».

Из-за заболевания его левая рука весит около 7 кг, а правая – примерно 2 кг.

Насколько редкое это заболевание

Макродактилия встречается примерно у одного человека из 100 тысяч, поэтому относится к чрезвычайно редким нарушениям.

По данным Национальной медицинской библиотеки, чрезмерный рост пальцев рук или ног может сопровождаться скованностью, ограничением подвижности и болью.

Для Марка жизнь с такой заметной физической особенностью была непростой еще с детства.

Он вспоминает, что он часто пытался сделать все возможное, чтобы не отличаться от других детей. К примеру, в третьем классе Марк научился самостоятельно завязывать шнурки, чтобы не зависеть от помощи одноклассников.

«Это немного стыдно просить других детей сделать это за тебя», — объяснил он.

Мужчина даже тренировался дома, чтобы выполнять это простое действие как можно скорее.

«Ночью я даже тренировался делать это как можно быстрее, чтобы справиться с этим на людях».

Марк Дэвидсон Джасильдо / © скриншот с видео

Утрата отца повлияла на его отношение к дочери

Одним из самых болезненных моментов в жизни Марка стала потеря отца. Мужчина умер, когда Марку было всего 10 лет. Этот опыт в значительной степени сформировал его взгляд на отцовство.

Марк рассказал, что твердо решил быть постоянной частью жизни своей дочери Кэтрин Рэй. Он хочет дать ей то, чего ему самому не хватало в детстве, возможность иметь отца рядом.

Мужчина также надеется, что когда дочь станет взрослой, она с гордостью будет вспоминать о том, как он заботился о ней и их семье.

«Надеюсь, что когда Кэтрин вырастет, она будет гордиться своим отцом, тем, как он заботится о семье, – сказал он. — Надеюсь, что она не будет стыдиться того, что я ее отец».

Несмотря на трудности, с которыми Марк сталкивался в течение жизни, он не позволяет своей особенности определять его как человека.

В детстве и юношестве ему приходилось мириться с пристальными взглядами незнакомцев, неудобными ситуациями и моментами, негативно влияющими на его уверенность в себе.

Однако с появлением социальных сетей и работой контент-создателем отношение людей к нему изменилось. По словам Марка, теперь незнакомцы чаще подходят к нему, чтобы попросить сфотографироваться вместе, вместо того чтобы просто молча разглядывать его руки.

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