Россияне ударили по помещению Новой почты, есть жертва (фото)

РФ атаковала Краматорским дроном / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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В результате удара РФ по Краматорску погиб по меньшей мере один человек, еще семеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Полиция Донбасса пока документирует последствия вражеского обстрела Краматорска.



«Сегодня, около 16.00, армия РФ ударила по Краматорску БпЛА „Герань-2“. Вражеский беспилотник попал в отделение экспресс доставки. В результате вражеского удара погиб 19-летний парень, ранения получили еще семеро мужчин», — написал Филашкин.

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Предварительно погибший был сотрудником почты. Удар случился днем, когда в помещении находились посетители.

Как сообщили местные СМИ, это было последнее грузовое отделение «Новой почты» в Краматорске.

Местные власти призвали жителей Донбасса эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.

«Россияне снова ударили по месту, куда люди приходят по своим обычным делам. Именно так враг пытается превратить любую будничную минуту в смертельную опасность», — отметил Филашкин.

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Напомним, ранее речь шла об ударе России по Киеву. Были повреждены ведущие издательства Украины.

В ночь на 16 августа повреждены офисы издательств «Наш Формат» и «Лаборатория», расположенные возле станции метро «Почайна».

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