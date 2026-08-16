Росіяни вдарили у приміщення Нової пошти, є жертва (фото)

РФ атакувала Краматорськ дроном / © Telegram начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна

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Внаслідок удару РФ по Краматорську загинула щонайменше одна людина, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації, начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Поліція Донеччини наразі докуменnутє наслідки ворожого обстрілу Краматорська.



«Сьогодні, близько 16.00, армія рф вдарила по Краматорську БпЛА „Герань-2“. Ворожий безпілотник влучив у відділення експрес доставки. Внаслідок ворожого удару загинув 19-річнй хлопець, поранення отримали ще семеро чоловіків», — написав Філашкін.

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Попередньо, загиблий був співробітником пошти. Удар стався вдень, коли у приміщенні перебували відвідувачі.

Як повідомили місцеві ЗМІ, це було останнє вантажне відділення «Нової пошти» у Краматорську.

Місцева влада закликала жителів Донеччини евакуюватися до безпечніших регіонів України.

«Росіяни знову вдарили по місцю, куди люди приходять у своїх звичайних справах. Саме так ворог намагається перетворити будь-яку буденну хвилину на смертельну небезпеку», — зазначив Філашкін.

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Нагадаємо, раніше йшлося про удар Росії по Києву. Було пошкоджено провідні видавництва України.

У ніч проти 16 серпня пошкоджено офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія», розташовані біля станції метро «Почайна».

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