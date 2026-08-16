Атака на Кривий Ріг: БпЛА та ракетами атаковано підприємства, є загиблий та поранені

Наслідки атаки

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У ніч проти неділі, 16 серпня, російські війська завдали комбінованого удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено два промислові підприємства. Щонайменше одна людина загинула, ще 13 осіб дістали поранень.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

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«Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 13. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка. 10 людей госпіталізовані у стані середньої тякжкості. Інші постраждалі проходять обстеження», — зазначив він.

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Атака по Україні 16 серпня — що відомо

Російські війська у ніч проти 16 серпня випустили для атаки по Україні 106 дронів і ракети різних типів — протикорабельні «Онікси», балістичні «Іскандер-М» / С-400 / KN-23 та керовані авіаракети Х-59/69, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО вдалося збити три ракети Х-59/69 і 85 ворожих БпЛА. Проте є влучання у 13 місцях, у трьох — впали уламки. Основним напрямком удару цієї ночі були Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.

У Києві від атаки постраждали двоє людей. В Оболонському районі загорівся ринок, у Голосіївському — нежитлова будівля.

У Білгороді-Дністровському на Одещині внаслідок російської атаки пошкоджені три пʼятиповерхівкки. Попередньо, одна людина травмована.

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