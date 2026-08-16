Авіаносці за мільярди можуть перекроїти через смаки Трампа: про що дізналось WP

Авіаносець класу Ford / © соцмережі

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Військово-морські сили США розглядають масштабні зміни конструкції нових авіаносців класу Ford, щоб вони більше відповідали естетичним уподобанням президента Дональда Трампа.

Про це пише The Washington Post із посиланням на сімох чинних і колишніх американських посадовців.

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Зокрема, ВМС вивчають можливість перенести багатоповерхову надбудову авіаносця, так званий «острів», ближче до середини корабля. За словами співрозмовників видання, Трамп хоче, щоб нові авіаносці більше нагадували кораблі часів Другої світової війни.

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Нині на авіаносцях класу Ford надбудова розташована ближче до корми. Таке рішення свого часу обрали для підвищення ефективності та безпеки: воно звільняє більше місця для літаків біля катапульт і зменшує турбулентність під час посадки.

Однак перенесення «острова» потребуватиме серйозного перепроєктування. Колишні посадовці попереджають, що такі зміни можуть коштувати мільярди доларів і суттєво затримати будівництво кораблів.

За словами одного з колишніх високопосадовців, ВМС уже вивчали таку можливість під час першого президентського терміну Трампа, але тоді дійшли висновку, що витрати й строки будуть надто великими.

Це не єдина зміна, якої домагається президент. Трамп також доручив ВМС розробити план повернення до парових катапульт на майбутніх авіаносцях замість сучасної електромагнітної системи, яку використовують кораблі класу Ford.

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У Білому домі пояснюють такий підхід прагненням використовувати «перевірені, надійні та доступні» технології. Водночас фахівці попереджають, що перехід на старі системи також може спричинити додаткові витрати та затримки.

Наразі в різних стадіях будівництва або випробувань перебувають три авіаносці класу Ford — USS John F. Kennedy, USS Enterprise та USS Doris Miller. Головний корабель серії USS Gerald R. Ford уже перебуває на службі.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу, протягом наступних чотирьох десятиліть США можуть побудувати до десяти таких авіаносців. Орієнтовна вартість кожного становить близько 22 млрд доларів.

Інтерес Трампа до дизайну військових кораблів не новий. Раніше він також пропонував створити новий клас лінкорів у межах концепції так званого «Золотого флоту», що викликало критику частини військово-морських експертів і законодавців.

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Нагадаємо, США розширюють виробничі потужності для випуску компонентів ракет-перехоплювачів, які використовуються в системі протиракетної оборони Aegis. Міністерство оборони США оголосило про укладення угод із Boeing та RTX, які передбачають збільшення виробництва ключових компонентів для ракет-перехоплювачів Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

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