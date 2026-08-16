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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Харкові від ворожого удару постраждав собор УГКЦ (фото)

Внаслідок удару РФ по Харкову пошкоджено катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Російські війська пошкодили катедральний собор УГКЦ у Харкові

Російські війська пошкодили катедральний собор УГКЦ у Харкові

У Харкові внаслідок нещодавньої комбінованої атаки зазнав пошкоджень кафедральний собор місцевої єпархії Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).

Про це йдеться на Facebook-сторінці парафії.

«Від нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця: осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію і приміщення», — сказано в повідомленні.

За наявною інформацією, унаслідок обстрілу ніхто з парафіян собору не постраждав.

Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ атакувала «Епіцентр» та поштове відділення в Одесі.

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