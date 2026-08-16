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У Харкові від ворожого удару постраждав собор УГКЦ (фото)
Внаслідок удару РФ по Харкову пошкоджено катедральний собор святого Миколая Чудотворця УГКЦ.
У Харкові внаслідок нещодавньої комбінованої атаки зазнав пошкоджень кафедральний собор місцевої єпархії Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ).
Про це йдеться на Facebook-сторінці парафії.
«Від нещодавнього ракетного і дронового удару по Харкову постраждав катедральний собор святого Миколая Чудотворця: осколками пошкоджено вікна храму, а також прилеглу територію і приміщення», — сказано в повідомленні.
За наявною інформацією, унаслідок обстрілу ніхто з парафіян собору не постраждав.
Нагадаємо, що сьогодні вдень РФ атакувала «Епіцентр» та поштове відділення в Одесі.