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- Украина
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В Харькове от вражеского удара пострадал собор УГКЦ (фото)
В результате удара РФ по Харькову поврежден кафедральный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ.
В Харькове в результате недавней комбинированной атаки получил повреждения кафедральный собор местной епархии Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ).
Об этом говорится на Facebook-странице прихода.
«От недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца: осколками повреждены окна храма, а также прилегающая территория и помещение», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, в результате обстрела никто из прихожан собора не пострадал.
Напомним, что сегодня днем РФ атаковала «Эпицентр» и почтовое отделение в Одессе.