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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Харькове от вражеского удара пострадал собор УГКЦ (фото)

В результате удара РФ по Харькову поврежден кафедральный собор святого Николая Чудотворца УГКЦ.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Российские войска повредили кафедральный собор УГКЦ в Харькове

Российские войска повредили кафедральный собор УГКЦ в Харькове

В Харькове в результате недавней комбинированной атаки получил повреждения кафедральный собор местной епархии Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ).

Об этом говорится на Facebook-странице прихода.

«От недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца: осколками повреждены окна храма, а также прилегающая территория и помещение», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, в результате обстрела никто из прихожан собора не пострадал.

Напомним, что сегодня днем РФ атаковала «Эпицентр» и почтовое отделение в Одессе.

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