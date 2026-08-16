В Харькове от вражеского удара пострадал собор УГКЦ (фото)

Российские войска повредили кафедральный собор УГКЦ в Харькове

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В Харькове в результате недавней комбинированной атаки получил повреждения кафедральный собор местной епархии Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ).

Об этом говорится на Facebook-странице прихода.

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«От недавнего ракетного и дронового удара по Харькову пострадал кафедральный собор святого Николая Чудотворца: осколками повреждены окна храма, а также прилегающая территория и помещение», — говорится в сообщении.

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По имеющейся информации, в результате обстрела никто из прихожан собора не пострадал.

Напомним, что сегодня днем РФ атаковала «Эпицентр» и почтовое отделение в Одессе.

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