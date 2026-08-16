Россию накрывает "Фламинго": Украина резко увеличила ракетные атаки — СМИ

Белгород, завод после Фламинго

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Украина летом 2026 года стала чаще использовать крылатые ракеты собственного производства FP-5 «Фламинго» для ударов по целям на территории России.

Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны РФ, проанализированные российским изданием «Агентство».

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В ночь на 15 августа Украина атаковала ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре ракетой «Фламинго». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По данным «Агентства», с июня Минобороны РФ заявило о якобы сбитии не менее 57 ракет этого типа. Для сравнения, с февраля по май ведомство отчитывалось о 31 перехваченной ракете.

За последние две недели российское военное ведомство сообщило уже о по меньшей мере 25 сбитых «Фламинго».

Где Украина применяла «Фламинго»

Летом ВСУ нанесли по меньшей мере четыре успешных удара по этим ракетам. Речь идет о случаях, когда применение Фламинго подтверждал президент Украины или производитель Fire Point.

10 июня был нанесен удар по «ВНИИР-Прогресс» в Чебоксарах, который производит модули для дронов-камикадзе. Использование «Фламинго» подтвердил Владимир Зеленский.

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27 июня украинские силы атаковали предприятие ВПК Титан-Баррикады в Волгограде. На нем производят пусковые установки комплексов «Ярс», «Тополь-М» и «Сармат». Об использовании Фламинго также сообщал Зеленский.

24 июля Украина нанесла удар по Кирову, где было атаковано Вятское машиностроительное предприятие «Авитек». Производитель «Фламинго» Fire Point сообщил, что для атаки применили именно эту ракету.

Последним стал удар по ракетно-космическому центру «Прогресс» в Самаре. Зеленский заявил, что украинские силы поразили предприятие ракетой «Фламинго». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об ударе по промышленному предприятию. По его данным, пострадали два человека, погибших нет.

На фото и видео с места происшествия был виден пожар на промышленной площадке, где расположен Прогресс, сообщало издание ASTRA.

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Как часто РФ заявляет об ущербе «Фламинго»

По подсчетам «Агентства», в июне российское Минобороны заявило об уничтожении 12 таких ракет, в июле — 20, а за первую половину августа — уже 25.

Весной цифры были ниже: в мае РФ сообщила о сбыте семи «Фламинго», в апреле — четырех, в марте — пяти. В феврале российское Минобороны заявило об уничтожении 15 ракет этого типа.

В 2025 году российское ведомство об ущербе «Фламинго» не сообщало.

В целом Украина официально не раскрывает количество применяемых ракет.

Какие цели атаковали раньше

В феврале «Фламинго» применяли для удара по Воткинскому заводу в Удмуртии. В марте ракета попала в завод «Промсинтез» в Самарской области. В мае ВНИИР-Прогресс в Чебоксарах также атаковали Фламинго.

В феврале Генштаб ВСУ сообщал о серии успешных ударов по полигону Капустин Яр, однако независимых подтверждений применения именно Фламинго не было.

Почему Украина чаще использует «Фламинго»

Эксперты связывают увеличение количества ударов, может быть связано с расширением производства этих ракет.

Напомним, что «Фламинго» — украинская крылатая ракета с заявленной дальностью до 3000 км. Она может нести боевую часть весом 1150 кг и развивать скорость до 900 км/ч.

Самой отдаленной целью ракеты называли Воткинский завод в Удмуртии — расстояние от него до границы с Украиной составляет около 1600 км.

В 2025 году технический директор Fire Point Ирина Терех заявляла, что Украина производила около 30 таких ракет в месяц, а к октябрю планировала увеличить производство до 210 единиц в месяц. Впоследствии она признала, что добиться этой цели не удалось.

В Conflict Intelligence Team отмечалось, что с ракетой совместимы пять типов двигателей, что могло стать ограничением для производства.

«Фламинго» становятся основной дальнобойной ракетой?

По данным Агентства, Фламинго, вероятно, постепенно становятся основной ракетой для ударов ВСУ на большом расстоянии.

В последний раз Генштаб ВСУ официально сообщал о запуске Storm Shadow в конце мая.

Украина также имеет крылатую ракету «Нептун», однако ее дальность не позволяет наносить удары на такую глубину территории России. По данным российского Минобороны, больше всего «Нептунов» оно заявляло об уничтожении в январе — 15, а также в апреле и июле — по 12. С начала августа российское ведомство заявило о сбивании пяти таких ракет.

Ранее украинские СМИ сообщали о разработке «Длинного Нептуна» с дальностью до 1000 км, однако сообщений о его применении пока не было.

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